OM : trêve cauchemardesque, McCourt sous pression et mercato déjà agité… Les 3 infos de la semaine

La semaine a été particulièrement chargée autour de l’Olympique de Marseille. Entre les blessures accumulées pendant la trêve internationale, la situation de Frank McCourt qui continue d’alimenter les débats et les premières rumeurs fortes autour du mercato hivernal, l’actualité n’a pas manqué. Voici les trois informations OM à retenir de cette semaine.

La trêve internationale tourne au cauchemar pour Genesio

C’est incontestablement l’information sportive majeure de la semaine. Bruno Genesio a vu plusieurs de ses joueurs revenir prématurément de sélection ou rejoindre l’infirmerie.

Le cas le plus sérieux concerne Derek Cornelius. Touché à la hanche avec le Canada, le défenseur central est désormais forfait jusqu’à la fin de l’année et son retour ne devrait pas intervenir avant 2027.

La blessure de Cornelius constitue un énorme coup dur pour Bruno Genesio.

Amine Gouiri a lui aussi dû quitter le rassemblement algérien après une alerte musculaire, même si les nouvelles sont plus rassurantes. Sa présence pour le déplacement à Troyes n’est pas compromise à ce stade.

Enfin, Himad Abdelli a été touché à la cheville gauche face au Burundi, tandis que Tadjidine Mmadi a également été ménagé avec les U20 français.

Une accumulation particulièrement inquiétante à quelques jours d’une reprise où l’OM va devoir enchaîner huit rencontres en moins d’un mois.

McCourt : fortune en hausse, investissements en baisse

L’autre grand sujet de la semaine concerne Frank McCourt.

Selon Sportune, qui s’appuie sur les estimations de Forbes, la fortune personnelle du propriétaire américain serait désormais évaluée autour de 1,55 milliard de dollars.

Cette augmentation de la fortune de McCourt contraste fortement avec les restrictions actuellement imposées à l’OM.

Le club doit réduire ses dépenses, diminuer sa masse salariale et retrouver davantage d’autofinancement. Cette politique a provoqué de nombreuses réactions cette semaine, notamment sur le plateau de Débat Foot Marseille.

La contestation pourrait également se poursuivre dans les tribunes. Selon La Provence, McCourt pourrait une nouvelle fois être ciblé lors de la réception de l’Olympiakos au Vélodrome.

La tension autour du propriétaire américain reste donc particulièrement forte.

Mercato : la piste Hagi se précise déjà pour janvier

Alors que le mercato hivernal n’ouvrira que dans plusieurs mois, l’OM est déjà associé à Ianis Hagi.

Selon le média roumain Fanatik.ro, le milieu de terrain de 27 ans aurait donné sa priorité à Marseille et disposerait même d’un accord de principe avec l’OM.

Le Roumain aurait refusé une proposition du Maccabi Tel-Aviv afin de privilégier la perspective marseillaise.

Mais le dossier reste encore loin d’être finalisé. Aucun accord n’est annoncé entre l’OM et Alanyaspor, où Hagi est sous contrat jusqu’en juin 2027.

La piste Ianis Hagi semble néanmoins se confirmer pour le mercato de janvier.

Dans le même temps, plusieurs cadres marseillais sont déjà annoncés dans le viseur de clubs étrangers, notamment Pierre-Emile Højbjerg et Emerson Palmieri. Un sujet sensible alors que Genesio dispose déjà d’un effectif réduit.

Entre une infirmerie qui se remplit, une situation financière toujours tendue et un mercato hivernal qui commence déjà à s’agiter, la semaine aura surtout confirmé que la trêve internationale n’a rien eu de reposant pour l’OM.