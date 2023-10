OM – OM (2-2) : Marseille (aux deux visages) perd deux points !

Gattuso a décidé de laisser Ounahi et Gigot sur le banc. L’OM ne se laisse pas aspirrer par le jeu de Brighton et presse comme il faut. Les marseillais mettent l’intensité qu’il fait pour un match de coupe d’Europe. Après le corner, Clauss combine avec Correa et centre en retrait au point du penalty, Mbemba place une reprise du plat du pied droit (1-0 / 19′). Dans la foulée, Dunk se loupe devant Harit qui centre en retrait à ras de terre et trouve Veretout qui reprend du pied droit (2-0 / 20′). Harit frappe fort du pied droit mais Steele est présent. L’OM gagne ses duel à l’image de Balerdi. Dahoud sert Fati qui place une tête décroisée, Lopez s’envole sur sa gauche et l’a sort (42′). Cela enchaine, Welbeck à la limite du hors-jeu, mais Lopez repousse du pied droit et sauve l’OM (46′).

Jordan Veretout sort sur blessure, Ounahi entre (51′). Enorme faute avec un tacle sur la cheville d’Harit mais l’arbitre ne siffle pas. Sur l’action suivante, Lamptey sert Mitoma dans la surface phocéenne qui centre en retrait à ras de terre vers Gross qui marque (2-1 / 54′). L’OM souffre plus en seconde période, Sarr et Vitinha remplacent Correa et Aubameyang (62′). Mitoma sur le côté gauche prend de vitesse Mbemba et frappe du pied gauche, Lopez repousse des mains ce puissant tir croisé (73′). Lodi remplace Ndiaye (79′). M. Balakin siffle un penalty en faveur de Brighton suite à une semelle de Clauss sur Lamptey, Joao Pedro transforme (2-2 / 88′).