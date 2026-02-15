OM : “On a tout gâché !” … “C’est humiliant”

L’Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur au Vélodrome. Devant 2-0 face au RC Strasbourg, les Marseillais ont finalement concédé le nul (2-2) dans le temps additionnel, pour la septième fois cette saison en Ligue 1 qu’ils encaissent un but après la 90e minute. Un scénario cruel, d’autant plus marquant qu’il rappelle l’effondrement contre le Paris FC en janvier. Après la rencontre, Amine Gouiri et Nayef Aguerd ont livré une analyse sans détour.

Amine Gouiri :

« C’est bien (d’avoir marqué) mais ça sert à rien car ça n’a pas fait gagné l’équipe. On prend encore ce but à la fin sur penalty. On savait que ça allait être une ambiance hostile, on voulait ramener le public avec nous, on l’a fait mais on a tout gâché à la fin. Ce n’est pas une question de choix, quand ça se répète une dizaine de fois, c’est à cause de nous sur le terrain. C’est à nous d’être plus efficaces dans les deux surfaces, c’est comme ça. »

Nayef Aguerd :

« Ca fait mal. Les supporters en ont marre d’entendre ‘on va travailler’, à un moment donné il faut gagner. Pour moi, il n’y a qu’une seule vérité, c’est le terrain. C’est un problème si on prend à chaque fois des buts à la fin des matchs. C’est facile de dire que c’est (la faute des) défenseurs mais moi, je trouve que c’est toute une équipe. Il faut faire dos rond. Il faut accepter, il faut travailler. On est à l’Olympique de Marseille, on ne peut pas se permettre des résultats comme ça. C’est humiliant pour tout le monde, les supporters, pour nous, les joueurs, pour le staff. Il faut assumer nos responsabilités. De mon côté je ne vais pas lâcher. »