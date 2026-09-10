OM : “On aurait aimé l’avoir avec plus de moyens…” avoue Mamadou Niang !

Ancien buteur emblématique de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang s’est exprimé dans La Provence sur le début de saison compliqué du club phocéen. Pour l’ancien attaquant, l’OM va devoir s’appuyer sur Bruno Genesio, qu’il considère comme le principal atout du projet actuel.

« La meilleure recrue que l’OM pouvait espérer »

Niang se montre particulièrement élogieux à l’égard du technicien marseillais :

« Genesio, on le connaît. On a la chance de l’avoir, c’est la meilleure recrue que l’OM pouvait espérer. Par le passé, il a prouvé sa valeur. Il est très intelligent, très lucide, très réfléchi. Il peut faire progresser l’équipe et les joueurs. »



L’ancien capitaine olympien regrette néanmoins que l’entraîneur n’ait pas disposé de moyens plus importants pour renforcer son effectif :

« On aurait aimé l’avoir avec plus de moyens pour, pourquoi pas, avoir une équipe plus compétitive. J’espère qu’il va réussir à faire du bon travail avec l’effectif à disposition. »

Un soutien fort alors que l’OM reste sur deux défaites consécutives face à Monaco et au Paris FC, avant un déplacement délicat à Rennes.