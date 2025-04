OM : “On aurait mérité mieux…”

La mauvaise passe se poursuit pour l’OM qui s’est de nouveau lourdement incliné sur la pelouse de Monaco (3-0) et qui se met grandement en danger dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Pour Roberto De Zerbi, son équipe méritait mieux que la défaite face aux monégasques…

Rien ne va plus pour l’OM qui a subi un 5ème revers en 7 matchs et qui a donc vu Monaco reprendre la seconde place du classement. En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi a exprimé sa frustration quant à la lourde défaite subie.

“En première mi-temps, on a mieux joué qu’eux…”

Au micro des journalistes présents en conférence de presse, le technicien lombard a donc livré son analyse sur ce match face aux monégasques tout en évoquant que l’OM était toujours bien en vie dans la course à la Ligue des Champions :

“J’ai toujours dit ma vérité, on est toujours en vie et présents pour lutter. On a de grandes possibilités de se qualifier en Ligue des champions. Les autres équipes ont des confrontations directes. Ce sera l’équipe qui en veut le plus qui ira en Ligue des champions et je sais que mes joueurs le veulent absolument (…) Si vous me demandez l’analyse du résultat, on aurait mérité mieux. En première mi-temps, on a très bien joué. On a joué mieux qu’eux. On n’a pas pris de risque. On avait l’occasion de marquer. À 1-1 à la mi-temps, ça aurait été différent…”