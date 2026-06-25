OM : On connait enfin le nouveau Naming du Vélodrome, contrat record signé jusqu’en 2033 !

Une page se tourne dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. Après dix années sous l’appellation Orange Vélodrome, l’enceinte mythique du boulevard Michelet portera officiellement un nouveau nom à partir du 2 juillet 2026 : CEPAC Vélodrome.

Selon les informations dévoilées par La Provence, l’OM et la Caisse d’Épargne CEPAC ont conclu un accord de naming portant sur les sept prochaines années. Un partenariat stratégique qui intervient dans une période particulièrement sensible pour le club marseillais.

Un accord majeur dans un contexte compliqué

Alors que l’OM doit composer avec les contraintes imposées par l’UEFA et attend toujours le verdict définitif de la DNCG, l’arrivée d’un nouveau partenaire majeur constitue une excellente nouvelle pour les finances olympiennes.

Le montant exact du contrat n’a pas été dévoilé. Une certitude toutefois : il sera supérieur aux 2,45 millions d’euros annuels versés jusqu’ici par Orange.

Pour Stéphane Richard, futur président de l’OM, cet accord représente bien plus qu’un simple contrat commercial.

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« Le fait qu’il n’y ait pas de vide entre le départ d’Orange et l’arrivée d’un nouveau partenaire est un message envoyé à tout le monde. Malgré les difficultés qu’il traverse, l’OM reste une entité attractive. »

Une histoire vieille de quarante ans

Du côté de la CEPAC, ce rapprochement est présenté comme la suite logique d’une relation historique avec l’Olympique de Marseille.

« Nous souhaitions nous engager encore davantage avec l’OM, dans les bons comme dans les moins bons moments. C’était une évidence d’être sur le toit de ce stade incroyable », explique Christine Fabresse, présidente du directoire de la banque.

Les supporters continueront-ils à dire “Vélodrome” ?

C’est la grande question. Malgré dix ans de naming, une immense majorité des supporters n’a jamais adopté l’appellation Orange Vélodrome.

Christine Fabresse en est consciente.