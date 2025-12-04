OM : On connait la date, l’heure et la chaine TV du dernier match de l’année 2025 !

La FFF a enfin dévoilé la date et l’horaire officiel du match que disputera l’OM en 32ᵉ de finale de la Coupe de France. Les Olympiens se rendront dans l’Ain, au stade de Bourg-en-Bresse, le dimanche 21 décembre 2025 à 14h45. Cette rencontre sera diffusée en direct sur France Télévisions et beIN Sports, les diffuseurs officiels de la compétition.

La Fédération Française de Football fixe l’horaire de Olympique de Marseille – Bourg-en-Bresse Péronnas 01

Avant ce rendez-vous avec Bourg-en-Bresse, l’OM jouera un autre match important en championnat. Le club marseillais se déplacera ce vendredi à Lille pour un choc de Ligue 1. Ensuite, les Phocéens s’envoleront pour la Belgique afin d’affronter Union Saint-Gilloise en UEFA Champions League. Puis, à leur retour, ils recevront AS Monaco : un calendrier intense mêlant championnat, Europe et coupe.

Le match contre Bourg-en-Bresse sera donc le dernier rendez-vous officiel de l’année 2025 pour l’OM — un final avant les fêtes qui s’annonce décisif.

Bourg-en-Bresse – OM, le dimanche 21 décembre 2025 à 14h45

Pourquoi ce match a-t-il son importance ?

Pour l’OM, c’est le retour en Coupe de France après leurs engagements en Ligue 1 et en C1 : un moment crucial pour conserver des ambitions nationales.

Pour les supporters, c’est un déplacement dans l’Ain — souvent synonyme d’ambiance particulière, et l’espoir d’un parcours dans cette compétition qui doit être un objectif.

Pour Bourg-en-Bresse Péronnas, c’est un véritable « coup » : recevoir l’un des cadors du championnat national, avec l’attention des médias et des téléspectateurs.

Historiquement, l’OM a déjà affronté Bourg-en-Bresse (ou FBBP/Péronnas) en Coupe de France — notamment une victoire 9-0 en 2018 au stade Marcel-Verchère.

Avec un calendrier très serré pour décembre — entre Ligue 1, Champions League et Coupe de France — l’OM de Roberto De Zerbi devra gérer les efforts, les rotations et la fatigue. Le match contre Bourg-en-Bresse pourrait offrir une opportunité pour des joueurs moins utilisés ou des retours de banc.

Mais attention : les surprises en Coupe ne sont jamais à exclure, même face à un club de National. La motivation des joueurs de l’Ain pourrait être un facteur déterminant.