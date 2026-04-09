OM : On connait le nouveau président…

Selon les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille s’apprête à nommer Stéphane Richard à sa présidence. Un choix structurant impulsé par Frank McCourt, qui doit s’exprimer prochainement au Vélodrome. Cette décision pourrait mettre fin à plusieurs semaines d’incertitudes autour de la gouvernance du club.

Un dirigeant expérimenté pour piloter l’OM

Info La Provence : le nouveau président de l’OM sera Stéphane Richard.https://t.co/OzQgUzGKDr — Alexandre Jacquin (@AJac13) April 9, 2026



D’après La Provence, Frank McCourt aurait tranché en faveur de Stéphane Richard pour prendre la tête de l’Olympique de Marseille. Ancien président-directeur général du groupe Orange jusqu’en janvier 2022, il dispose d’une solide expérience dans la gestion des grandes entreprises et dans les environnements complexes.

Passé également par la haute fonction publique en tant qu’ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde, Stéphane Richard connaît bien les rouages économiques et institutionnels. Un profil qui correspond à la volonté de Frank McCourt de structurer davantage le club phocéen sur le plan organisationnel et stratégique.

Très attaché à Marseille, le dirigeant est notamment membre du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille, un élément qui a pesé dans la réflexion du propriétaire américain.

Une annonce attendue lors de la prise de parole de McCourt

Cette nomination devrait être officialisée rapidement. Frank McCourt doit en effet s’exprimer ce vendredi lors d’une conférence de presse organisée au Stade Vélodrome. Une intervention très attendue, alors que de nombreuses spéculations entouraient la future gouvernance de l’OM ces dernières semaines.

Le choix de Stéphane Richard intervient dans un contexte où l’Olympique de Marseille cherche à stabiliser sa direction et à renforcer sa crédibilité institutionnelle, notamment dans un environnement concurrentiel exigeant en Ligue 1.

Si l’information se confirme officiellement, elle marquera une nouvelle étape dans la structuration du club, sous l’impulsion de Frank McCourt, avec l’objectif de consolider le projet sportif et économique de l’OM.