OM : On connait les dates de retours des blessés !

L’Olympique de Marseille a publié ce mardi un communiqué médical détaillant l’état de santé de plusieurs joueurs actuellement à l’infirmerie. Alors que Amine Gouiri a récemment été opéré de l’épaule et sera absent trois mois, d’autres cadres du groupe de Roberto De Zerbi espèrent retrouver l’entraînement collectif dans les prochaines semaines.

Un effectif décimé mais des retours en vue

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’OM, mais elles permettent d’y voir un peu plus clair sur le calendrier des retours. Le milieu Hamed Junior Traoré, touché à la cuisse droite, devrait reprendre l’entraînement collectif le 30 octobre. Son absence a pesé dans l’entrejeu phocéen, et son retour pourrait offrir une solution supplémentaire à De Zerbi dans une période où les rotations sont limitées.

Le défenseur Léo Balerdi, victime d’une lésion au mollet gauche, est attendu à l’entraînement le 3 novembre, à la même date que Timothy Weah, également touché à la cuisse gauche. Deux retours espérés avant une série de matchs cruciaux, notamment face à l’Atalanta en Ligue des Champions.

Le dossier le plus préoccupant concerne Geoffrey Kondogbia, blessé au mollet droit. Le staff médical marseillais prévoit une reprise autour du 13 novembre. Enfin, le défenseur central Facundo Medina, touché à la cheville droite, devra patienter un peu plus longtemps. Sa reprise est envisagée pour le 17 novembre, une absence qui prolonge le manque de rotation côté gauche depuis plusieurs semaines.

Malgré ces nombreux pépins physiques, le club marseillais reste optimiste. Le staff médical suit de près chaque cas, avec pour objectif de récupérer un groupe complet avant la fin du mois de novembre. Dans l’attente, Roberto De Zerbi devra continuer à composer avec un effectif réduit dans la rotation, tout en préservant la dynamique positive entrevue lors des dernières sorties.

🤕En plus de Gouiri opèré de l’épaule et absent 3 mois, l’OM a fait un point médical : Hamed Junior Traoré touché à la cuisse droite : reprise de l’entraînement collectif envisagée le 30 octobre. Léo Balerdi touché au mollet gauche : reprise de l’entraînement collectif prévue… pic.twitter.com/m23duwwrgX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025

Voici le communiqué de l’OM :

Facundo MEDINA (cheville droite)

Reprise de l’entraînement collectif envisagée le 17 novembre 2025.

Leonardo BALERDI (mollet gauche)

Reprise de l’entraînement collectif prévue le 3 novembre 2025.

Timothy WEAH (cuisse gauche)

Reprise de l’entraînement collectif prévue le 3 novembre 2025.

Geoffrey KONDOGBIA (mollet droit)

Reprise de l’entraînement collectif envisagée le 13 novembre 2025.

Hamed TRAORÉ (cuisse droite)

Reprise de l’entraînement collectif envisagée le 30 octobre 2025.

Amine GOUIRI (épaule droite)

Opéré le 20 octobre 2025. Le joueur est actuellement en phase de rééducation.

Son indisponibilité est estimée à trois mois à partir de la date d’opération.