OM : On connait un autre match de présaison !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’organisation d’un dernier match de préparation au stade Vélodrome face à l’Athletic Bilbao. Cette affiche, programmée douze jours avant la reprise de la Ligue 1, permettra aux joueurs de Bruno Genesio d’effectuer une ultime répétition générale devant leur public avant le lancement de la saison 2026-2027.

L’OM retrouvera son public avant le début officiel de la saison. Dans une communication publiée par le média officiel du club, l’Olympique de Marseille a annoncé la tenue d’un match amical face à l’Athletic Bilbao au stade Vélodrome. Cette rencontre servira de dernier test avant la réception de Strasbourg, programmée pour l’ouverture de la Ligue 1.

Un dernier rendez-vous au Vélodrome avant la reprise

Comme lors des précédentes préparations estivales, l’OM disputera un match de gala dans son enceinte avant le lancement du championnat. Cette rencontre interviendra douze jours avant le premier rendez-vous de Ligue 1 face à Strasbourg.

L’objectif sera double : permettre à Bruno Genesio de poursuivre les derniers ajustements de son équipe tout en offrant aux supporters marseillais une première occasion de découvrir le groupe avant le début des échéances officielles.

Cette affiche marquera également les retrouvailles entre les joueurs olympiens et leur public, qui devait initialement patienter jusqu’à la première journée de championnat pour revoir son équipe évoluer au Vélodrome.

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L’OM reste fidèle à sa préparation estivale

Le club olympien s’inscrit dans une continuité. La saison précédente, les Marseillais avaient déjà disputé deux rencontres de préparation au Vélodrome face au Séville FC puis à Aston Villa avant de lancer leur championnat.

Cette fois, l’OM a choisi un nouvel adversaire avec l’Athletic Bilbao.

Un test de haut niveau face à Bilbao

Le club basque se présentera avec plusieurs joueurs de premier plan, dont Nico Williams, international espagnol. Cette rencontre constituera une véritable répétition générale pour le nouvel effectif de Bruno Genesio, qui devrait intégrer plusieurs recrues au fil de la préparation.

Face à un adversaire habitué aux compétitions européennes, l’OM disposera d’un dernier test pour valider ses automatismes avant le lancement de la saison 2026-2027 et la réception de Strasbourg au stade Vélodrome.