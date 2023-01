OM : On en sait un peu plus sur la blessure de Clauss

D’après les informations de La Provence, Jonathan Clauss a passé un examen ce mardi. Le staff médical se veut rassurant.

Comme annoncé ce lundi soir par L’Equipe, le piston droit Jonathan Clauss devrait rapidement se remettre de sa blessure. Plus de peur que de mal. Le défenseur a passé une IRM ce mardi et les examens sont plutôt positifs à en croire La Provence. Un deuxième point devrait être effectué dans trois jours afin de déterminer au mieux la durée de l’indisponibilité de l’un des joueurs les plus importants d’Igor Tudor. Concernant le match de samedi face à Hyères, il devrait être forfait.