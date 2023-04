Sur l’antenne de RMC, Stéphane Guy est revenu sur les critiques dont fait l’objet Igor Tudor depuis plusieurs semaines. D’après lui, on est dur avec le coach croate.

Stéphane Guy était sur RMC et a évoqué le cas d’Igor Tudor. Avec des résultats décevants ces dernières semaines, le coach croate est chahuté par les supporters mais aussi les consultant dans les médias. L’intervenant de la radio française n’est pas en accord avec ces critiques et tente de trouver des excuses à l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

A LIRE AUSSI : OM : Echanges tendus entre des supporters marseillais avec Rongier et Guendouzi !

« On est dur avec Tudor. On a vu qu’il avait changé l’équipe à la mi-temps sur plusieurs matchs, les réveiller de façon spectaculaire. il l’a fait en cours de match. Son problème, c’est qu’il manque de talent dans l’effectif. Il essaie de compenser par un style de jeu, une énergie, une dynamique. Dans cet effectif-là, un Alexis Sanchez sort du lot, mais moi je trouve que ce n’est pas suffisant. » Stéphane Guy – Source : RMC (10/04/23)

🎙 Stéphane Guy : « On est dur avec Tudor. Son problème, c’est qu’il manque de talent dans l’effectif. Il essaie de compenser par un style de jeu, une énergie, une dynamique. Dans cet effectif-là, un Alexis Sanchez sort du lot, mais moi je trouve que ce n’est pas suffisant. » pic.twitter.com/RW1CeKtzt5 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 10, 2023

Libbra très remonté contre Tudor

« C’est un très mauvais résultat puisque Lens a gagné. Ils sont les concurrents directs de l’OM. Il ne faut pas regarder derrière mais devant. Je ne peux plus entendre que les joueurs sont fatigués. Ils n’ont pas joué depuis 9 jours. Les joueurs sont suivis du matin au soir. On ne peut pas me faire croire que les joueurs sont fatigués. Dans un sprint final où Marseille est deuxième avant le match à Lorient, je ne peux pas entendre les excuses de Tudor. C’est le sprint final. Ils n’ont plus que ça à jouer, ils sont éliminés de partout. Ils attendent quoi ? Tout cela est très étrange. C’est peut-être les matchs contre le Paris-Saint-Germain en championnat et contre Annecy en Coupe de France qui leur ont fait beaucoup de mal parce que depuis c’est très compliqué. On ne trouve pas la solution parce que notre équipe joue en bloc bas et malheureusement lorsqu’une équipe fait la même chose, ils doivent essayer de trouver la solution. Ils n’ont pas de créateur, ils n’ont pas ce joueur qui va créer des ouvertures. Rongier a fit une ouverture. pour Under en deuxième période, cela a été la seule du match. Alexis Sanchez se sent obligé de dézonner parce qu’il n’a pas assez de ballons. Il ne devrait pas bouger, il devrait rester en attaque. On doit le servir et on ne le fait pas. Il sait marquer des buts. Les centres des pistons n’arrivent jamais. C’est catastrophique. » Marc Libbra – Source : Europe 1 (10/04/2023)