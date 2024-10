OM : « On est prêts », la confiance de Balerdi avant d’affronter le PSG

Leonardo Balerdi était en conférence de presse ce vendredi après-midi avant la rencontre face au PSG. Le défenseur central s’est exprimé sur la pression avant de jouer contre les hommes de Luis Enrique.

« On a de l’espoir mais pas seulement pour ce match. Cette semaine est spéciale pour nous. On va jouer ce match avec confiance et espoir. Sur ce match, je pense qu’il faut faire attention à toutes les équipes mais leurs attaquants sont très efficaces. Il faut faire attention à la profondeur avec leurs ailiers. Ils jouent beaucoup avec eux et aux appels des milieux offensifs. On travaille sur ça. On sait que ce sera un match difficile, avec de l’intensité. Mais on est prêts. Dans la saison, il y a des matchs clés. On le prend comme ça. La différence entre les équipes, peut-être qu’ils ont moins de noms comme Messi / Neymar / Mbappé mais ils ont un collectif et entraîneur magnifique. On s’attend à un match très difficile à jouer. Cette semaine on a beaucoup beaucoup travaillé. Ce match, on le joue sur des petits détails. J’espère que l’arbitrage sera parfait, ça nous aidera à jouer notre meilleur football. Je dois aussi le dire en tant que capitaine, ceux qui ont de l’expérience aussi. Les jaunes, ça donne le tempo sur le reste du match. J’avais tellement envie de jouer face à Lyon, c’est aussi peut-être ça que j’ai pris jaune. L’intensité est très importante mais pas seulement celui-ci mais tous. Le dernier match qu’on a joué, on a mis la pression sur leurs défenseurs. Je pense que ce sera un match différent. On ne joue pas comme avec Tudor mais l’intensité avec ce maillot, ça doit être tout le match. Le PSG peur? Ce n’est pas vraiment le bon mot. On n’avait pas peur mais il faut les respecter. Ils avaient des grands attaquants, de grands joueurs mais maintenant ils ont une grande équipe aussi. Ils sont champions quasi tous les ans, ça veut dire quelque chose. On va les respecter et mettre l’intensité. On n’a pas d’autres objectifs. On a une nouvelle équipe mais avec la mentalité et des objectifs très clairs… Le coach nous demande d’avoir cette mentalité, peu importe l’équipe, on joue à égalité. Au Parc des Princes, on va aller gagner. A Nantes, on veut gagner… C’est la mentalité que l’on doit avoir en jouant dans ce club »