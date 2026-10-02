OM : « On ne l’attendait pas à ce niveau »

Kelyann Bezahaf fait partie des jeunes Marseillais qui ont profité de ce début de saison pour se rapprocher du groupe professionnel. Dans La Provence, Christian Bracconi, ancien entraîneur des U19 de l’OM, a salué la progression du défenseur et son sérieux au quotidien.







« Il a énormément progressé »

Christian Bracconi reconnaît lui-même que la trajectoire de Kelyann Bezahaf a dépassé certaines attentes.

« Bezahaf ? On ne l’attendait pas à ce niveau. Il a énormément progressé. »

L’ancien coach des U19 souligne surtout le travail réalisé par le jeune Marseillais pour franchir les étapes.

Bezahaf a déjà profité cette saison de plusieurs opportunités dans le groupe de Bruno Genesio, dans un contexte où l’effectif est particulièrement resserré.

La montée en puissance des jeunes est devenue un vrai sujet à l’OM cette saison.

Un sérieux salué en interne

Bracconi insiste également sur le comportement du joueur en dehors du terrain.

« Il est très sérieux, à l’écoute, avec des parents de bons conseils. Il a mis toutes les chances de son côté, aussi à l’école. »

Un profil qui tranche avec l’image parfois caricaturale des jeunes très vite projetés vers le monde professionnel.

Pour Bracconi, Bezahaf récolte aujourd’hui les fruits d’un travail de fond mené depuis plusieurs années.

« Il mérite amplement ce qui lui arrive »

L’ancien entraîneur marseillais conclut avec un avis très clair sur la progression du défenseur.

« Il mérite amplement ce qui lui arrive. »

Dans un effectif où plusieurs jeunes comme Keyliane Abdallah, Tadjidine Mmadi ou Alexi Koum cherchent à se faire une place, Bezahaf semble lui aussi avoir gagné du crédit auprès du staff.