OM : « On ne peut pas faire comme si Payet et Gerson étaient des remplaçants et que c’est normal ! »

Florent Germain, journaliste RMC Sport, était présent sur le plateau de l’émission Virage Marseille sur BFM Marseille. Il est notamment revenu sur le début de saison de l’olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul face à Rennes ce dimanche après midi au stade vélodrome. Le club marseillais réalise toutefois un excellent début de saison et se retrouve second au classement de Ligue 1 a seulement deux points du PSG. Sur le plateau de l’émission Virage Marseille, le journaliste de RMC Sport, Florent Germain a évoqué les performances du club olympien et la gestion des cas Payet et Gerson

« Il n'y a quasiment pas de débat, on a vu que Under et Harit collent au style Tudor. En revanche j'espère que le staff et l'entraîneur vont prendre à bras le corps les cas Gerson Payet, parce qu'on ne peut pas faire si ces deux joueurs étaient des remplaçants et que c'est normal. Ce sont des joueurs qui peuvent postuler régulièrement à des places de titulaire. S'il y a un vrai problème physique avec Payet et bien il faut que Tudor fasse comme Sampaoli qui l'avait pris dans son bureau en début de saison et lui avait demandé clairement qu'il fasse le nécessaire pour être à bloc et à 100%. Il faut prendre ces 15 jours de trêve pour qu'il revienne à bloc…. Et Gerson on voit bien qu'il boude à chaque fois qu'il sort, je pense qu'il faut lui parler il faut de la psychologie il faut un déclic avec ces joueurs la. Je ne veux pas me résigner à me dire que Gerson et Payet ne sont pas dans le système et ce n'est pas grave… « Florent Germain – Source : BFM Marseille Provence

