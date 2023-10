OM: « On va enfoncer Lyon dans la crise ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 ce jeudi face à l’AEK Athènes lors de la 3e journée de Ligue Europa. Après la rencontre, les supporters marseillais avaient déjà la tête tournée vers l’Olympico de dimanche.

« On enfonce Lyon dimanche »

Le célèbre Titi c’est Toi Le Boss sur les réseaux sociaux s’est arrêté au micro du Football Club de Marseille après le match. « J’avais prédis deux victoires. Athènes c’est fait. Maintenant, il reste l’Olympico. Nous ne sommes pas là pour les relancer comme beaucoup de monde craint. Dimanche, on va enfoncer Lyon dans la crise« , a-t-il lancé devant la FAN CAM.

« Il faut arriver avec les pelles, creuser le trou, amener le cercueil et les enterrer. On ne peut pas faire autrement. Lyon a perdu contre tout le monde. Ils ont pris seulement 3 points en 9 matchs. Imaginez la situation inverse. Je pense que le Vélodrome et la Commanderie ne seraient pas dans cet état », a affirmé un supporter olympien.