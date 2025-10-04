OM – O’Riley : « Le titre ? Bien sûr que c’est possible »

Après la démonstration de l’Olympique de Marseille à Metz (0-3), Matt O’Riley a rappelé que les ambitions du club phocéen ne se limitaient pas à enchaîner les victoires. Auteur du premier but de la rencontre et véritable maître à jouer au milieu, l’international danois n’a pas caché que la course au titre était dans un coin de sa tête.

« Ça fait du bien, on savait que ce ne serait pas facile. Aujourd’hui on a été concentrés et solides mentalement. Le titre ? Bien sûr que c’est possible, mais on ne pense pas si loin : on avance match par match. Le secret, c’est l’esprit d’équipe : on a de fortes personnalités et du caractère, c’est important », a-t-il déclaré au micro de BeIN Sport.

Avec cette victoire, l’OM envoie un message fort : l’équipe a trouvé une stabilité et une efficacité qui lui permettent de croire en ses chances dans la lutte avec les cadors du championnat. Les buts d’O’Riley, Gouiri et Paixão symbolisent cette diversité offensive, mais c’est surtout la cohésion du groupe qui nourrit les espoirs marseillais. Entre humilité et ambition, Marseille assume désormais son statut de candidat crédible au titre.

Suivez le débrief çà chaud en Live sur notre chaine Youtube :