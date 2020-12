OM : « Oui, cette campagne de Ligue des Champions est plus humiliante que celle de 2013 ! »

L’Olympique de Marseille a, en 2020, enfin renoué avec la Ligue des Champions après sept années d’absence dans cette compétition. Le club a fait tout juste fait mieux comptablement (3 points) que lors de sa dernière participation (0 point) mais pour notre journaliste Mourad Aerts, dans l’ensemble, cette campagne est plus humiliante que celle de 2013…

Clairement 2020 est pire que 2013 !

« C’est plus humiliant parce que « sur le papier », les adversaires étaient à la portée de l’OM. Plus qu’en 2013 en tout cas où tu avais quand même dans le groupe : Arsenal qui était encore un club qui compte, le Dortmund de Klopp et le Naples de Benitez. Trois vraies belles équipes donc et c’était presque « normal » de perdre, même si ça ne doit jamais être normal pour l’OM. Et même dans les contenus des matches, en 2013, tu pouvais te dire sur certaines rencontres : « bon, il y a un minimum d’honneur, il y a Jérémy Morel qui te fout tout en l’air dans les arrêts de jeu… » Il y avait quelque chose, tu pouvais en discuter. Cette année, franchement certains matches étaient juste honteux… Et ce ne sont pas ces deux penaltys tombés du ciel qui changent quoi que ce soit même si ça permet au moins de mettre fin à cette satanée série de défaites consécutives…Clairement 2020 est pire que 2013 ! » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille

