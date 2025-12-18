OM : Pablo Longoria dénonce la “dramatisation” autour du club !

En conférence de presse au Vélodrome, ce jeudi, Pablo Longoria a dressé un bilan de la première partie de saison de l’Olympique de Marseille. Le président phocéen a surtout tenu à dénoncer le climat jugé excessivement dramatique entourant le club, appelant à davantage de mesure et de stabilité pour construire dans la durée.

Présent face aux médias pour faire le point à mi-saison, Pablo Longoria a livré un message clair. Sans attaquer directement qui que ce soit, le président de l’OM a insisté sur la nécessité de sortir d’une lecture émotionnelle permanente de l’actualité marseillaise. Dans un contexte où chaque résultat semble amplifié, le dirigeant espagnol a souhaité rappeler l’importance de l’équilibre pour permettre au club d’avancer.

« Comme club, on doit sortir du drame, ce n’est pas une critique contre vous. Chacun est libre de dire les choses. Parfois, on entend : “l’OM n’a pas la motivation, ne sait pas gérer le moment où il doit être premier”, mais quand on bat Monaco et l’Union Saint-Gilloise, c’est un miracle, on doit s’excuser auprès de tout le monde », a-t-il déclaré.

On doit sortir du drame — Longoria

Pour Pablo Longoria, cette perception binaire nuit à la construction sportive. Le président de l’Olympique de Marseille rappelle que les succès comme les contre-performances doivent être analysés avec recul, sans excès ni emballement. Selon lui, le club paie parfois une lecture disproportionnée de ses résultats, qu’ils soient positifs ou négatifs.

« Il faut un équilibre pour gagner des trophées », a-t-il insisté, résumant ainsi la philosophie qu’il souhaite installer sur le long terme.

Ce discours s’inscrit dans une vision globale, où la progression du club ne peut se faire sans stabilité institutionnelle et sportive. Longoria a également évoqué l’importance des compétitions européennes dans ce processus de maturation.

La Ligue des champions comme levier de maturité

Le président olympien a rappelé le cercle vertueux que représente une qualification régulière en Ligue des champions pour un club comme l’OM.

« Plus tu arrives à jouer la Ligue des champions, plus tu as des revenus, plus tu as des joueurs d’un certain niveau, de l’expérience et tu acquiers de la maturité », a-t-il expliqué.

Un message qui souligne la nécessité de patience et de continuité, loin des jugements immédiats. Pour Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille doit avant tout se concentrer sur sa structuration et son développement, sans céder à une dramatisation permanente qui freine la progression collective.

À mi-saison, le président marseillais a donc choisi d’apaiser le débat, tout en réaffirmant une ambition claire : construire un OM plus mature, capable de s’installer durablement parmi les places fortes du football européen.