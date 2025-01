OM : Pablo Longoria dézingue l’arbitrage français : « C’est trop ! Il faut dire stop ! »

Après la rencontre entre l’OM et le RC Strasbourg Alsace ce dimanche, Pablo Longoria a dézingué l’arbitrage de Ligue 1. Il estime qu’un penalty aurait dû être sifflé sur Jonathan Rowe en fin de match !

« Je n’aime pas venir m’exprimer après les matchs, mais il faut dire stop. Ça va durer jusqu’à quand ? C’est une occasion nette de but, main dans le dos, qu’est-ce qu’il vous faut de plus ? C’est un scandale. Jusqu’où on va aller avec l’Olympique de Marseille? Je ne comprends pas et je n’accepte pas parce que chaque week-end c’est la même chose. Je ne comprends pas ce qu’ils font dans la salle VAR. C’est trop ! Trop de matchs ! On cherche à nous pénaliser ? Si on critique l’arbitrage, on cherche à nous pénaliser encore plus. C’est la goutte de trop. »