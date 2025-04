OM : Pablo Longoria sort du silence !

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Dans un contexte tendu autour des résultats du club, le président de l’Olympique de Marseille s’est exprimé publiquement pour défendre son projet et appeler au rassemblement

Pablo Longoria a pris la parole. Rarement enclin à s’exprimer publiquement en période de crise, le président de l’Olympique de Marseille a publié ce lundi un message sobre sur le réseau social LinkedIn. Dans ce texte, il appelle à l’unité autour du club, reconnaît les tensions actuelles, et affirme sa confiance dans le projet engagé.

« Ce club ne se construira jamais sur la division »

À quelques jours d’un match capital contre Montpellier, Longoria a souhaité adresser un message direct à l’ensemble de l’environnement marseillais, des supporters aux salariés du club. « Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables. Ni pour alimenter le bruit », écrit-il, insistant sur l’importance de rester unis dans les moments difficiles.

Il affirme que « le club avance dans l’exigence et dans la loyauté », et rappelle que l’objectif immédiat est clair : remporter le prochain match pour conserver la 3e place du classement, synonyme de qualification en Ligue des champions.

Assumant pleinement son rôle et les choix effectués depuis le début de la saison, Pablo Longoria se veut déterminé mais lucide. « Je suis responsable du projet que nous avons engagé. Je l’assume avec lucidité, avec calme, et avec détermination », écrit-il. Il souligne également l’engagement quotidien des joueurs, du staff et des salariés du club, souvent à l’abri des projecteurs.

Un message aux supporters

Le président marseillais a également tenu à saluer l’attitude des supporters, même dans l’adversité. Il cite l’exemple du déplacement à Monaco, où les fans ont continué de chanter jusqu’au coup de sifflet final malgré une défaite : « Cette fidélité ne se commente pas : elle se respecte. Elle se mérite. »

« Aller de l’avant, sans peur »

Pour conclure son message, Longoria adopte un ton combatif mais apaisé. « Je ne parle pas ici pour créer un effet. Je parle parce que je crois profondément en ce que nous faisons », écrit-il, avant de conclure : « On aura besoin de tout le monde. Sur le terrain, dans les bureaux, et dans les tribunes. Et nous allons y aller. Sans bruit. Sans peur. Avec détermination. »

Alors que la fin de saison s’annonce décisive pour l’OM, ce message du président vise clairement à recentrer les énergies autour du club, à un moment charnière.

