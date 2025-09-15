Invité de France Inter, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a livré un constat sévère sur l’influence de Nasser Al-Khelaïfi dans le football français. Une sortie qui relance le débat sur la gouvernance du sport en France.

À la question de savoir si le football français était trop dépendant de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et figure centrale du football européen, Longoria n’a pas mâché ses mots.

OM : Pablo Longoria tacle la gouvernance de Nasser Al-Khelaïfi

« Ils ont très bien joué la politique du football à tous les niveaux et c’est quelque chose que je respecte. Mais prendre en permanence une position individualiste et toujours chercher à tout contrôler sans dialogue, c’est quelque chose de difficilement acceptable. »

Un manque de dialogue et de construction collective

Pour le président marseillais, le problème dépasse le simple cadre du PSG :

« Il n’y a pas de dialogue et il n’y a pas de construction collective. (…) Je ne suis pas d’accord avec cette situation. »

Ces propos traduisent une inquiétude plus large sur la gouvernance du football français, qui peine à trouver une unité entre ses acteurs.

Une sortie qui résonne dans un contexte tendu

Alors que l’OM traverse une période charnière avec un effectif renouvelé et un retour en Ligue des champions, Pablo Longoria se positionne enfin comme une voix critique du modèle actuel. Face à un PSG dominant sur et en dehors du terrain, le président marseillais appelle à plus de collégialité et à une véritable construction collective pour le football français.