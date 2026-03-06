OM : Pablo Longoria veut que cela s’accélère !

La situation institutionnelle de l’Olympique de Marseille reste en pleine évolution. Selon L’Équipe, Pablo Longoria discute toujours avec Frank McCourt afin de trouver un accord concernant son départ de la présidence du club. Un dossier sensible qui intervient après une profonde réorganisation de la gouvernance de l’OM.

Des discussions en cours entre Pablo Longoria et Frank McCourt

L’avenir de Pablo Longoria à la tête de l’Olympique de Marseille n’est pas encore totalement tranché sur le plan contractuel. D’après les informations publiées par L’Équipe, l’avocat du dirigeant espagnol est « toujours en train de négocier » avec les représentants du propriétaire Frank McCourt afin de trouver un accord définitif pour son départ le “plus tôt possible”…

La décision du propriétaire américain de modifier l’organigramme du club aurait été vécue comme une surprise par Pablo Longoria, selon plusieurs médias. L’Espagnol ne souhaiterait pas se contenter d’un rôle limité à la représentation de l’OM au sein des instances du football français.

Ces discussions doivent permettre de formaliser la fin de son aventure à la présidence du club phocéen, une fonction qu’il occupait depuis février 2021.

Une gouvernance profondément remaniée à l’OM

En parallèle de cette situation, l’Olympique de Marseille a déjà entamé une réorganisation de sa direction. Alban Juster a récemment été nommé président du directoire du club. De son côté, Shéhérazade Semsar-de-Boisséson occupe désormais le poste de vice-présidente du conseil de surveillance.

Toujours selon L’Équipe, cette dernière serait aujourd’hui la « véritable patronne du club », avec une attention particulière portée aux relations avec les instances nationales basées à Paris.

La question de la représentation de l’OM à la Ligue de football professionnel reste également ouverte. Le quotidien précise que le siège d’administrateur occupé par Pablo Longoria fera l’objet d’une élection lors du renouvellement partiel du conseil d’administration prévu en juin. Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille ne pourra pas proposer de remplaçant direct, sauf si Frank McCourt décidait lui-même de se porter candidat.