OM : Paixao avec le Brésil ? Déficit physique inquiétant et Rennes renforcé… Les 3 infos de ce mercredi

Alors que l’OM prépare son déplacement à Rennes vendredi soir, plusieurs informations marquent l’actualité olympienne ce mercredi 9 septembre. Igor Paixao apparaît dans le viseur de la sélection brésilienne, les chiffres physiques du début de saison interrogent et le Stade Rennais pourrait récupérer plusieurs éléments importants avant de recevoir Marseille.

1. Très bonne nouvelle pour Paixao et l’OM ?

Igor Paixao pourrait prochainement franchir un nouveau cap. Selon le journaliste brésilien Rogerio Scarione, l’ailier de l’OM figure dans une liste préliminaire de joueurs suivis par Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil.

« Igor Paixão est dans une liste préliminaire de joueurs convoqués pour la sélection brésilienne ! »

Paixao pourrait être concerné par les prochains matches amicaux de la Seleção face à l’Australie et l’Inde.

Il ne s’agit pour le moment que d’une liste préliminaire, et aucune convocation officielle n’a encore été annoncée. Mais cette présence dans le viseur du Brésil constitue déjà une belle reconnaissance pour un joueur que l’OM a tenu à conserver cet été malgré plusieurs sollicitations.

Une première convocation avec la Seleção renforcerait également encore davantage la valeur sportive et marchande de l’ailier olympien.

2. Un déficit physique inquiétant à l’OM ?

Au-delà des deux dernières défaites face à Monaco et au Paris FC, l’état physique de l’équipe commence à interroger.

Selon La Provence, l’OM est actuellement l’équipe de Ligue 1 qui court le moins en moyenne avec environ 100 kilomètres parcourus par rencontre. Les Marseillais occupent également la dernière place concernant le nombre de sprints, avec seulement 88 par match.

Bruno Genesio avait reconnu après la défaite face au Paris FC que certains joueurs n’étaient pas encore au même niveau physique :

« Ça s’est senti aussi en fin de rencontre. »

La préparation a été perturbée par les retours tardifs de certains mondialistes, les blessures et une gestion individualisée des joueurs.

Le préparateur physique Arnaud Chabert estime qu’il faudra encore trois semaines à un mois pour combler le retard et prévient :

« Si dans trois, quatre matches, on a de nouveau ce débat, il faudra vraiment s’inquiéter. »

3. Rennes récupère du monde avant l’OM

La mission ne sera pas simple vendredi pour Marseille. Invaincu depuis le début de la saison, Rennes pourrait récupérer plusieurs joueurs importants avant de recevoir l’OM.

Abdelhamid Aït-Boudlal pourrait faire son retour en défense, tandis que Djaoui Cissé et Alidu Seidu ont été réintégrés après avoir été écartés durant le mercato.

Les anciens Olympiens Valentin Rongier et Quentin Merlin pourraient également retrouver leur ancien club.

Franck Haise pourra par ailleurs compter sur ses recrues Charlie Cresswell et Adrien Thomasson, ainsi que sur un Estéban Lepaul en pleine confiance avec trois buts en trois journées.

Après deux défaites consécutives, l’OM devra donc réagir face à un adversaire rennais qui pourrait provisoirement prendre la tête de Ligue 1 en cas de victoire.