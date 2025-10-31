OM : « Paixão, c’est pas le gars qui va rouler sur la Ligue 1 » balance ce consultant RMC !

Sur le plateau de l’After Foot, Kévin Diaz a donné son avis tranché sur Paixão, rappelant que, malgré de bonnes choses, le joueur doit encore prouver son vrai niveau au plus haut niveau.

Kévin Diaz a tenu à calmer les ardeurs autour de Igor Paixão, l’un des joueurs les plus discutés de ce début de saison marseillais. « Ce n’est pas le gars qui va rouler sur la Ligue 1 », a-t-il lâché sur RMC, tout en reconnaissant les qualités du Brésilien.

Le consultant a d’abord tenu à souligner que son avis de fond n’avait pas changé : « Je sais que c’est un bon joueur, il peut avoir des qualités, il peut être bon dans la transition, mais quand tu arrives avec ce genre de prix, attention, tu vas être attendu. » Diaz rappelle que Paixão est le plus gros transfert de l’histoire de l’OM, un statut qui impose forcément de grandes attentes.

🗣💬 @kevindiaz11 : “Paixão, c’est un bon joueur. Mais il est attendu, c’est le plus gros transfert de l’histoire de l’OM. Il vient d’Eredivisie, il va falloir un certain temps d’adaptation. Il découvre vraiment le très haut niveau. Ce n’est pas le gars qui va rouler sur la L1” pic.twitter.com/X1CdwGFSs6 — After Foot RMC (@AfterRMC) October 30, 2025

« Des qualités évidentes, mais un manque de maturité »

S’il reconnaît que le joueur montre de la volonté, Kévin Diaz nuance : « Ce que j’aime, c’est que tu vois que le gars il a envie… mais l’envie, c’est le minimum. » L’ancien joueur décrit un Paixão « souriant, toujours à fond », mais un peu brouillon : « Parfois, on dirait un poulet sans tête. Je sais pas ce qu’il va faire. »

Pour lui, le problème n’est pas la motivation, mais la maturité dans le jeu. Malgré ses 25 ans, Paixão « découvre encore le très haut niveau » et manque parfois de lucidité dans ses décisions. « Il crève deux transitions à Lens, à deux contre un, où il peut largement donner à Gomes », cite-t-il en exemple.

Pour Kévin Diaz, Paixão a du talent et de la bonne volonté, mais il devra rapidement gagner en intelligence de jeu et en régularité pour répondre aux attentes que suscite son statut de transfert record.