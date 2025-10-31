Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : « Paixão, c’est pas le gars qui va rouler sur la Ligue 1 » balance ce consultant RMC !
OM Actualités

OM : « Paixão, c’est pas le gars qui va rouler sur la Ligue 1 » balance ce consultant RMC !

Par Rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Igor Paixao - attaquant de l'OM
Igor Paixao - attaquant de l'OM

Sur le plateau de l’After Foot, Kévin Diaz a donné son avis tranché sur Paixão, rappelant que, malgré de bonnes choses, le joueur doit encore prouver son vrai niveau au plus haut niveau.

 

Kévin Diaz a tenu à calmer les ardeurs autour de Igor Paixão, l’un des joueurs les plus discutés de ce début de saison marseillais. « Ce n’est pas le gars qui va rouler sur la Ligue 1 », a-t-il lâché sur RMC, tout en reconnaissant les qualités du Brésilien.

Le consultant a d’abord tenu à souligner que son avis de fond n’avait pas changé : « Je sais que c’est un bon joueur, il peut avoir des qualités, il peut être bon dans la transition, mais quand tu arrives avec ce genre de prix, attention, tu vas être attendu. » Diaz rappelle que Paixão est le plus gros transfert de l’histoire de l’OM, un statut qui impose forcément de grandes attentes.

 

 

« Des qualités évidentes, mais un manque de maturité »

 

S’il reconnaît que le joueur montre de la volonté, Kévin Diaz nuance : « Ce que j’aime, c’est que tu vois que le gars il a envie… mais l’envie, c’est le minimum. » L’ancien joueur décrit un Paixão « souriant, toujours à fond », mais un peu brouillon : « Parfois, on dirait un poulet sans tête. Je sais pas ce qu’il va faire. »

 

 

Pour lui, le problème n’est pas la motivation, mais la maturité dans le jeu. Malgré ses 25 ans, Paixão « découvre encore le très haut niveau » et manque parfois de lucidité dans ses décisions. « Il crève deux transitions à Lens, à deux contre un, où il peut largement donner à Gomes », cite-t-il en exemple.

Pour Kévin Diaz, Paixão a du talent et de la bonne volonté, mais il devra rapidement gagner en intelligence de jeu et en régularité pour répondre aux attentes que suscite son statut de transfert record.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823