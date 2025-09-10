OM : Paixao et Medina de retour, quel onze ? Quel système ?

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille. Au menu : Paixao et Medina font leur retour à l’entrainement… quel onze avec l’impact des matches internationaux .
Des retours et des incertitudes
⚪️🔵 Débat foot Marseille en LIVE ce mardi à 14h30 sur Twitch !
👉 https://t.co/fIpE0jhqoZ
Au programme :
✅ Paixão et Medina de retour à l’entraînement
✅ Quel onze de départ face à Lorient ?
Vos thèmes et vos questions !#TeamOM #OM #Twitch #Football pic.twitter.com/vVFziqyuf6
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2025
