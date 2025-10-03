Info Chrono
OM : Paixao, Gouiri, les blessés… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Paixao, Gouiri, les blessés… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM -

À la veille du déplacement de l’OM à Metz, Roberto De Zerbi a livré ses impressions en conférence de presse. L’entraîneur italien est revenu sur la dynamique positive de son équipe, l’intégration des recrues et la gestion d’un calendrier chargé. Il a également fait le point sur ses joueurs, entre satisfactions et absences.

Les 5 points à retenir :

 

Paixao en regain de forme

De Zerbi a salué le retour progressif de Luis Henrique Paixao à son meilleur niveau : « Quand il commence à baisser au niveau de son rendement, je le remplace. Mais Paixao est en train de revenir au niveau qu’on lui connaissait avant ».

 

 

Un milieu renouvelé et ambitieux

Le coach a souligné que l’OM avait perdu deux cadres (Rongier, Rabiot) mais gagné de la qualité avec les recrues comme Aguerd et Pavard : « Ils sont encore plus forts que ce que je pensais ».

 

 

Gouiri, un joueur important malgré l’attente d’un but

Concernant Amine Gouiri, De Zerbi a précisé : « Il est serein, c’est un joueur fort. Il n’a jamais marqué 20-30 buts par saison mais il a d’autres qualités, il aime jouer et faire jouer les autres ».

 

 

Les absents face à Metz

L’OM devra faire sans Medina, Kondogbia et Traoré. De Zerbi espère récupérer ces deux derniers après la trêve : « On souffre un peu de l’absence de Traoré… mais j’ai confiance en tout le groupe ».

 

 

Une gestion fine de l’effectif dans un calendrier chargé

Avec l’enchaînement des matchs, le coach assume un turnover calculé : « Le médecin m’avait dit que Balerdi pouvait jouer contre l’Ajax mais il y avait un risque, ça n’avait pas de sens. On ne peut pas perdre de joueur ».

 

 

