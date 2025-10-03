OM : Paixao, Gouiri, les blessés… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

À la veille du déplacement de l’OM à Metz, Roberto De Zerbi a livré ses impressions en conférence de presse. L’entraîneur italien est revenu sur la dynamique positive de son équipe, l’intégration des recrues et la gestion d’un calendrier chargé. Il a également fait le point sur ses joueurs, entre satisfactions et absences.

Les 5 points à retenir :

Paixao en regain de forme

De Zerbi a salué le retour progressif de Luis Henrique Paixao à son meilleur niveau : « Quand il commence à baisser au niveau de son rendement, je le remplace. Mais Paixao est en train de revenir au niveau qu’on lui connaissait avant ».

🗣️ #Paixao est en train de revenir au niveau qu'on lui connaissait avant#DeZerbi : "Parfois sur certains joueurs il faut investir en amont si on veut améliorer la condition physique et morale aussi. Quand ils sont sur le terrain, c'est la meilleure formule pour les aider.

Un milieu renouvelé et ambitieux

Le coach a souligné que l’OM avait perdu deux cadres (Rongier, Rabiot) mais gagné de la qualité avec les recrues comme Aguerd et Pavard : « Ils sont encore plus forts que ce que je pensais ».

Gouiri, un joueur important malgré l’attente d’un but

Concernant Amine Gouiri, De Zerbi a précisé : « Il est serein, c’est un joueur fort. Il n’a jamais marqué 20-30 buts par saison mais il a d’autres qualités, il aime jouer et faire jouer les autres ».

🗣️ #Gouiri est un joueur fort#DeZerbi : Gouiri ? "Je le vois toujours en forme. Je ne pense pas qu'il se pose autant que questions que vous. Il est serein il sait qu'il peut jouer et rentrer en deuxième mi-temps. Il y a énormément de matchs. Cette année c'est simple pour moi de…

Les absents face à Metz

L’OM devra faire sans Medina, Kondogbia et Traoré. De Zerbi espère récupérer ces deux derniers après la trêve : « On souffre un peu de l’absence de Traoré… mais j’ai confiance en tout le groupe ».

🗣️ Contre l'Ajax, #Balerdi aurait dû jouer mais il n'était pas à 100% après Strasbourg#DeZerbi : "On essaie de faire le moins d'erreurs possibles. Contre l'Ajax, Balerdi aurait dû jouer mais il n'était pas à 100% après Strasbourg. Le médecin m'a dit qu'il aurait pu jouer mais…

Une gestion fine de l’effectif dans un calendrier chargé

Avec l’enchaînement des matchs, le coach assume un turnover calculé : « Le médecin m’avait dit que Balerdi pouvait jouer contre l’Ajax mais il y avait un risque, ça n’avait pas de sens. On ne peut pas perdre de joueur ».