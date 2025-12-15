OM : Paixao veut réaliser son rêve !

Igor Paixão a livré une déclaration forte sur ses ambitions internationales. Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier en provenance du Feyenoord Rotterdam, l’ailier brésilien de 25 ans a confié à Téléfoot sur TF1 son rêve de rejoindre un jour la Seleçao, si possible avant la prochaine Coupe du monde. Une prise de parole mesurée, sans effet d’annonce, qui éclaire les motivations profondes de l’attaquant marseillais.

Installé à Marseille pour franchir un nouveau palier dans sa carrière, Igor Paixão sait que ses performances sous le maillot de l’OM seront déterminantes. L’international brésilien en devenir assume cette étape comme un passage clé pour attirer l’attention du sélectionneur de la Seleçao, Carlo Ancelotti. À travers cette déclaration, le joueur met en avant le travail, la patience et la foi comme piliers de sa progression.

« Je rêve de représenter le Brésil » L’attaquant de l’OM, Igor Paixão, aimerait porter un jour le maillot de la Seleção. 🇧🇷 @SaberDesfa pic.twitter.com/aOzW7ZKURh — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 14, 2025

Dans son entretien accordé à Téléfoot, l’ailier olympien n’a pas cherché à brûler les étapes. « Je rêve de représenter mon pays et avec le travail j’y arriverai. Je pense que dieu prépare tout à sa manière. C’est aussi le rêve de toute ma famille de me voir un jour avec le maillot jaune. Je dois continuer à travailler pour que quand ce moment arrivera, je sois prêt à représenter mon pays », a-t-il expliqué. Une déclaration empreinte de sincérité, qui traduit autant l’ambition personnelle que l’attachement familial.

L’OM comme tremplin vers la Seleçao ?

En rejoignant l’Olympique de Marseille, Igor Paixão a clairement affiché sa volonté d’évoluer dans un environnement exigeant, exposé médiatiquement et sportivement. Le championnat français et la pression qui accompagne le statut de joueur de l’OM constituent un cadre idéal pour continuer à se développer. Sans évoquer de chiffres ni d’objectifs précis, l’ailier brésilien sait que seule la régularité au plus haut niveau pourra le rapprocher de la Seleçao.

Cette déclaration intervient dans un contexte où chaque prise de parole est scrutée, notamment pour les joueurs étrangers évoluant dans un club aussi suivi que l’OM. En restant factuel et centré sur le travail, Igor Paixão évite toute polémique et rappelle que sa priorité reste collective : briller avec Marseille pour, peut-être, ouvrir les portes de la sélection nationale brésilienne.

À Marseille, cette ambition est perçue comme une motivation supplémentaire. Pour le club comme pour le joueur, le message est clair : continuer à avancer, match après match, sans précipitation, avec en ligne de mire un rêve partagé par toute une famille et, peut-être, par un pays entier.