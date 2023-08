OM – Panathinaïkos : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Panathinaïkos pour le compte du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions retour. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Cette rencontre sera à suivre sur une chaîne de la TNT, à savoir M6 ! Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site officiel du groupe M6, 6play. Le coup d’envoi est prévu à 21h00.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs :

R.Lodi, Soglo, Clauss, Gigot, Balerdi, Touré, Mbemba

Milieux :

Veretout, Guendouzi, Rongier, Ounahi, Nadir

Attaquants :

Harit, Vitinha, Sarr, Aubameyang, Ndiaye

Absents : Kondogbia (suspendu), Mughe (blessure) Malinovskyi, Gueye (suspendu par le TAS)

Panathinaïkos :

Gardiens :

Lodigine, Xenopoulos, Brignoli

Défenseurs :

Magnusson, Jedvaj, Perez, Kotsiras, Palmer-Brown, Mladenovic, Sideras, Vagiannidis

Milieux :

Djuricic, Perez, Vilhena, Cokaj, Gnezda Cerin, Kleinheisler

Attaquants :

Palacios, Bernard, Sporar, Mancini, Verbic, Ioannidi

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Clauss – Gigot – Balerdi – Lodi

Rongier – Veretout

Sarr Ounahi

Vitinha Aubameyang

Panathinaïkos :

Brignoli

Kotsiras, Jedvaj, Magnusson, Juankar

Perez, Djuricic, Vilhena

Palacios Sporar Bernard

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’Arbitre de ce Panathinaïkos – OM

L’arbitre désigné pour OM – Panathinaïkos ce mardi Michael Oliver. Il sera assisté par des compatriotes, Stuart Burt et Daniel Cook. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Andrew Madley.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ensoleillé (couverture nuageuse 1%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 25°C / ressentie 24°C

– Vent : SSE 7km/h

– Taux d’humidité : 62%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Panathinaïkos vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 0 Victoires Pana : 1

Déclarations d’avant-match

« Je suis toujours optimiste, toujours », affirme Marcelino, avant de poursuivre, « Si l’entraîneur est pessimiste, il transmet son pessimisme à ses joueurs. Nous avons les qualités, même si ce sera difficile, de gagner et de se qualifier. J’en suis sûr. Nous savons que demain c’est un match décisif pour continuer dans cette compétition. L’adversaire aura le ballon à certains moments. À nous de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Chaque fois que nous l’aurons, nous devrons être dangereux. Nous devrons être une équipe équilibrée, la patience et la persévérance nous aiderons à gagner. »

« On savait que ce serait difficile, explique Veretout. « On a fini 3e la saison dernière. On aurait préféré être 2e. Il faut prendre match par match. Demain c’est le plus important et on verra la suite. On lâchera les chevaux, croire en nous… On est capables de faire de belles choses »