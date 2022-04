OM – PAOK (2-1) : Marseille, une victoire mais des regrets !

Sampaoli a décidé de laisser Kamara et Rongier sur le banc, Bakambu est aligné en pointe. La première occasion est d’ailleurs pour l’international congolais, bien décalé par Payet, mais sa frappe est trop sur le gardien (1′). Sur un corner, Saliba remet au centre du second poteau, Caleta Car n’arrive pas à cadrer (8′). Après un centre de Gerson, Bakambu n’arrive pas à conclure… dans la continuité, Payet trouve Gerson, à la limite du hors jeu, contrôle et frappe parfaitement hors de porté du gardien (1-0 / 13′). Erreur de ralance, Bakambu part en profondeur, il temposrise et trouve Under qui perd son face à face avec le portier du PAOK (30′). Payet sert encore Bakambu en profondeur, l’attaquant attend trop et se fait reprendre au moment de frapper (36′). Alors que la fin de mi-temps était sans trop de rythme, Payet s’offre un but incroyable ! Sur un corner, Under cherche le meneur de jeu à l’extérieur de la surface (plus de 22m?), ce dernier envoie une reprise de volée en pleine lucarne (2-0 / 44′). L’OM assure sa premiére mi-temps face à un PAOK inoffensif…

L’énorme frappe de Payet !

Sampaoli remplace Bakambu par Dieng dès le début de la seconde période. Sans le ballon, l’OM joue à 5 derrière avec Gerson latéral gauche. L’OM relance mal, Gueye trouve Payet qui se fait secouer et perd la balle, El-Kaddouri marque suite à une talonade, il trouve la lucarne opossée (2-1 / 48′). Le PAOK est proche d’égaliser, Akpom est servi en profondeut mais ne cadre pas son ballon piqué, il était hors jeu mais l’arbitre de touche n’avait pas bronché (58′). Sampaoli sort ses deux latéraux Lirola et Kolasinac, Kamara et Rongier entrent en jeu. Suite à un corner, Under centre parfaitement pied droit, Dieng est un peu court, Payet au second poteau ne cadre pas, quelle énorme occasion (67′). Gueye va chercger un bon coup franc à l’entrée de la surface, il frappe dans le mur puis du gauche sur le second ballon, Paschalakis est à la parade. Le gardien grec est chaud car dans la continuité, il stoppe un ballon dévié par Guendouzi au premier poteau, Saliba met une tête sur le second ballon, Paschalakis l’a sort d’un reflexe (74′). Le match est tendu, tout comme les supporters grecs… Under trouve parfaitement Gueye, mais ce dernier talonne au lieu de frapper (88′). Gerson et Kamara seront suspendus pour le match retour. Contre du PAOK dans les arrêts de jeu, Gerson prend un second jaune et se fait expulser. L’OM peut avoir des regrets après une bonne premiére mi-temps les hommes de Sampaoli ont déjoué…