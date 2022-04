OM – PAOK : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le PAOK Salonique ce soir à 21h à l’occasion des quarts de finale aller de Conference League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal+Sport et W9.

Le groupe de l’OM sans Milik

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Mmadi, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Guendouzi, Gueye, Bertelli

Attaquants :

Bakambu,Ünder, Dieng, Benyahia, Payet, Harit

👥 #OMPAOK

Le groupe olympien pour demain avec la première pour 𝗬𝗮𝗸𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗶𝗱 𝗠’𝗠𝗮𝗱𝗶 👶💙 #UECL pic.twitter.com/8eaTjvZY0E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 6, 2022

Les onze probables

OM :

Mandanda

Saliba Kamara Caleta-Car

Rongier Guendouzi Gerson

Payet

Under Bakambu (ou Dieng) Harit

PAOK :

Paschalakis

Lyratzis Ignason Crespo Sidcley

Tsingaras Kurtic

Murg Zivkovic Bisewar

Colak

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – PAOK

L’arbitre du match entre l’OM et le PAOK est Szymon Marciniak. Il sera assisté par Paweł Sokolnicki et Tomas Listkiecicz alors que Paweł Raczkowski officiera en tant que quatrième arbitre

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 1%

– Température 16°C / ressentie 13°C

– Vent : WNW 19 km/h

– Taux d’humidité : 71%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – PAOK

Victoires de l’OM : 0 Matchs nuls : 0 Victoires PAOK : 0

Déclarations d’avant-match

« Je n’ai jamais joué contre un club grec ou contre la Grèce. C’est une inconnu pour moi. En terme de résultat, on doit être supérieur à notre adversaire et concrétiser cette supériorité. Mais on a déjà eu des suprises au niveau du résultat. On espère obtenir le résultat que l’on méritera (…) Je crois que la qualification se jouera en Grèce. Je pense que c’est très important de générer une supériorité sur l’adversaire. Je pense d’abord à comment mon équipe se comporte face à l’adversaire. Mon équipe a encore beaucoup à comprendre sur l’action avant de penser à l’adversaire. Peut-être que l’entraîneur du PAOK changera sa tactique. Pour moi le style est supérieur à la tactique, ce qui compte c’est la compréhension du jeu par les joueurs grâce à leur culture du jeu. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/22)

« Ce qui va compter demain, c’est la confiance en nous. Il faut jouer notre style de jeu, être patients sur les moments difficiles et attendre les moments idéals et les occasions (…) La ville de Thessalonique, le pays entier vit ce moment comme un rêve. Cela nous donne beaucoup de motivation et un sens de la responsabilité. Tous ensemble, ils se feront entendre et nous donnerons beaucoup de force. » Răzvan Lucescu- source : Conférence de presse (06/04/2022)