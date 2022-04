OM – PAPE GUEYE : »L’UN DES MATCHS LES PLUS IMPORTANTS DE LA SAISON »

Retrouvez la conférence de presse de veille de match Feyenoord – OM avec le milieu de terrain olympien Pape Gueye.

Gueye : « Les matchs qui viennent vont être les plus importants de l’année puisqu’on joue une demi-finale et la qualif’ en LDC. » #FEYOM

Gueye : « Gerson ? Il a beaucoup de qualités, il n’a jamais douté de lui. Au début c’était un peu compliqué pour lui mais on a jamais douté de lui. La joie après son but ? C’est ce qui se passe aujourd’hui dans le vestiaire de l’OM. » #FEYOM

Gueye : « Quand tu rejoins l’OM, c’est pour gagner quelque chose, avoir des trophées. Aujourd’hui on sait qu’on est pas loin et qu’on a la qualité pour aller jusqu’au bout. On a d’abord un excellent match demain. » #FEYOM

