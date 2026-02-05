OM : Papin explique la réunion avec les supporters marseillais…

À la veille du match de Coupe de France face à Rennes, une réunion entre les joueurs de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters a suscité de nombreux commentaires. Sur RMC, Jean-Pierre Papin a tenu à clarifier le sens de cette initiative, qu’il juge constructive et mal interprétée.

Une réunion pour rétablir le dialogue, pas réparer une fracture

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jean-Pierre Papin est revenu sur la rencontre organisée lundi soir entre les joueurs de l’Olympique de Marseille et plusieurs groupes de supporters. L’ancien Ballon d’Or a tenu à écarter l’idée d’une rupture entre le public et le vestiaire olympien.

Selon lui, l’objectif était avant tout de rétablir un dialogue parfois mal compris ou insuffisamment relayé. “Les supporters ont besoin d’avoir quelques informations qui n’ont pas été divulguées. Donc ils préfèrent peut-être aller voir la direction, voir comment ça se passe, voir quelques joueurs pour leur expliquer qu’eux ils fonctionnent de telle manière. Et moi je pense que c’est constructif”, a expliqué Papin, estimant que ces échanges permettent à chacun de mieux comprendre le fonctionnement interne du club et la manière dont les joueurs vivent certaines situations. Il a qualifié la démarche de constructive, soulignant l’importance d’un échange apaisé en amont des rencontres.

Un climat recherché plus serein au Vélodrome

Jean-Pierre Papin a également insisté sur l’impact de cette réunion sur l’ambiance au stade Vélodrome. Il a rappelé que certaines banderoles peuvent peser mentalement sur les joueurs avant même l’entrée sur la pelouse. Leur retrait rapide, lors du match suivant, aurait contribué à installer un climat plus détendu, dans un contexte où l’OM a rapidement ouvert le score face à Rennes en Coupe de France.

L’ancien international français a toutefois marqué une nette distinction entre ce type de réunion préparée et les explications à chaud après une défaite. Très critique sur les joueurs allant s’exposer devant une tribune mécontente, il a affirmé qu’il n’aurait jamais accepté de subir des insultes dans un tel contexte, jugeant l’exercice inutile malgré les contre-performances.

Après la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi évoqué cet échange avec les supporters, semblant apprécier l’initiative. Un signal supplémentaire montrant que, du côté de l’Olympique de Marseille, le dialogue reste perçu comme un outil utile pour apaiser les tensions et avancer collectivement.