OM – Papin : “Les supporters ont besoin d’avoir des infos qu’ils n’ont pas”

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen s’enflamme, Jean-Pierre Papin s’est exprimé sur le climat tendu entre les supporters et leur club, appelant clairement à l’apaisement et au retour du dialogue. L’ancien Ballon d’Or a insisté sur l’importance du lien entre le public et les acteurs du club, soulignant les effets négatifs qu’un contexte conflictuel peut avoir, y compris sur les joueurs.

« Les supporters ne sont pas contents, on le voit avec des banderoles. Renouer un dialogue, c’est constructif. Les supporters ont besoin d’avoir des infos qu’ils n’ont pas. C’est bien d’avoir un lien social pour tout le monde. On veut que cela apaise et que cela reparte. Quand tu rentres sur le terrain et que tu vois des banderoles tu n’es pas bien dans tes baskets. » (Jean Pierre Papin)

Pour Jean-Pierre Papin, les banderoles déployées dans les tribunes sont le symptôme visible d’un malaise plus profond. Il estime que les supporters expriment avant tout un manque d’informations et un besoin de compréhension, et que renouer un dialogue serait bénéfique pour toutes les parties. Selon lui, recréer ce lien permet de calmer les tensions et de repartir sur des bases plus saines, dans l’intérêt du club comme de ses joueurs.