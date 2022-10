OM : Papin répond à l’intérêt de Longoria !

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Bertrand Latour a posé une question à Jean-Pierre Papin sur un probable retour à l’OM. L’ancien attaquant a répondu sobrement à cette question.

L’Olympique de Marseille aurait tenté de faire revenir Jean-Pierre Papin à l’Olympique de Marseille. Le vainqueur du Ballon d’Or était à Paris pour la cérémonie du trophée de France Football ce lundi soir, remporté par Karim Benzema. Bertrand Latour de la Chaîne L’Equipe lui a posé quelques questions.

La réponse sobre de Papin

Le journaliste en a profité pour glisser un mot sur l’intérêt que lui a montré Pablo Longoria ces derniers jours comme évoqué dans les médias. A la question : Jean-Pierre, on pourrait vous retrouver à l’OM qu’est-ce que vous pouvez nous dire ? JPP a répondu sobrement : Rien, pour l’instant (rires).

Si Longoria veut marquer le club, il doit ramener des anciens — Zeribi

Président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a remis de l’ordre à l’Olympique de Marseille après le passage chaotique de Jacques-Henri Eyraud. Sous sa présidence, l’OM vient de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la deuxième fois en trois saisons. Karim Zéribi expliquait dans Débat Foot Marseille que le président marseillais faisait du très bon travail depuis deux ans mais regrettait l’absence d’anciens du club au sein de l’organisme marseillais. Il cite l’exemple du Bayern Munich où plusieurs anciens du club comme Oliver Kahn ou Karl-Heinz Rummenigge travaillent désormais au sein du champion d’Allemagne. Il explique que si Longoria veut laisser sa trace à Marseille, il devra s’en inspirer et faire revenir des cadres au sein du club.

« Un club est une grande institution quand il a un style de jeu, un centre de formation, un public, des résultats et un palmarès. L’OM a un public incroyable et un joli palmarès mais ils ont oublié les deux autres aujourd’hui. Il n’y a pas de style de jeu bien défini à Marseille. Il faudrait qu’il y ait des cadres qui travaillent dans l’ombre à la pérennité du club. L’OM ne l’a pas, le Bayern Munich et le FC Barcelone, oui. Au Bayern, les anciens joueurs sont tous au club. Je me pose la question pourquoi l’OM n’arrive pas à reproduire ce schéma. Si Longoria veut marquer le club de son empreinte, il doit travailler sur cette question. Il a stabilisé le club, il fait du bon travail mais il faudrait qu’il apporte cette petite touche en plus. » Karim Zéribi – Source : Football Club de Marseille (12/09/2022)