OM : Papin secoue fortement les joueurs !

Avant la défaite de l’OM à Rennes (1-0), Jean-Pierre Papin avait déjà tiré la sonnette d’alarme. Invité sur RMC Sport, l’ancien buteur marseillais avait insisté sur les exigences liées au maillot olympien et sur la nécessité pour les joueurs de réagir rapidement. Des mots qui prennent encore plus de poids après la troisième défaite consécutive de Marseille.

Papin : « Il faut se bouger le cul »

Jean-Pierre Papin refusait de qualifier le déplacement à Rennes de match crucial, mais l’ancien attaquant de l’OM estimait déjà qu’un nouveau revers pouvait peser lourd sur le moral du groupe.

« Un match crucial non, car c’est un mot extrême. Et on n’est pas encore dans l’extrême. Par contre, pour moi, il est important. Revenir ce soir avec 0 point serait très compliqué moralement. On sent que Bruno Genesio veut mettre sa patte et trouver la cohésion qu’il manque, c’est plutôt pas mal. Les joueurs doivent aussi prendre conscience qu’ils portent un maillot particulier et qu’il faut se bouger le cul. »

La suite lui a malheureusement donné raison. L’OM s’est incliné en Bretagne et reste désormais sur trois défaites consécutives en Ligue 1.

Le contexte devient donc de plus en plus lourd pour Bruno Genesio et son groupe. Si le coach marseillais a défendu l’investissement de ses joueurs après Rennes, les résultats ne suivent toujours pas.

Dans ce contexte, les mots de Jean-Pierre Papin résonnent forcément plus fort. L’ancien Ballon d’Or ne remet pas en cause le projet du coach, mais appelle clairement les joueurs à prendre davantage conscience des exigences qui accompagnent le maillot olympien.

Marseille doit désormais rapidement réagir pour éviter que ce mauvais début de saison ne se transforme en véritable crise.