OM – Paris FC : Djellit démonte les 3 joueurs du milieu marseillais !

Battu 3-2 par le Paris FC au Vélodrome en clôture de la 3e journée de Ligue 1, l’OM a encore montré de grosses lacunes dans l’entrejeu. Sur X, le journaliste Nabil Djellit n’a pas épargné les Marseillais, pointant notamment le manque d’impact du milieu de terrain.

« Le milieu de l’OM, ce n’est pas l’Olympique de récupération… »

Pour Nabil Djellit, le Paris FC aurait même pu faire davantage de dégâts.

« Le Paris FC a laissé l’OM en vie. Il y avait largement la possibilité de mener par 2 buts d’écart. Marseille c’est compliqué au milieu et derrière. Genesio va devoir corriger. »

Le journaliste a surtout insisté sur une statistique révélatrice concernant Ilan Kebbal :

« Kebbal, 11 ballons récupérés. Le volume de ce garçon est époustouflant. »

Et la comparaison avec le milieu marseillais est particulièrement sévère :

« Le milieu de l’OM ce n’est pas l’Olympique de récupération… Kebbal a récupéré autant de ballons que Hojberg, Abdelli et Angel Gomes. Effrayant. »

« Un milieu de sénateurs »

Djellit a ensuite durci le ton :

« Avec un milieu de sénateurs et la défense de l’AS Mimosas, l’OM et Genesio vont devoir se décarcasser pour finir européen… »

Il estime par ailleurs la victoire parisienne totalement méritée :

« Le Paris FC a été au-dessus. C’est une victoire logique. Ils ont su aller chercher ce succès. Ils ont bien compris que la défense de l’OM n’était pas au niveau à la perte du ballon. »

Un constat très dur, qui rejoint les inquiétudes déjà exprimées autour d’un OM trop friable derrière et encore trop peu dominant dans l’entrejeu.