OM – Paris FC : la feuille de match, compos probables, chaîne TV, météo, stats…

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris FC ce dimanche soir au Vélodrome en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Après avoir parfaitement débuté contre Strasbourg (4-0), puis chuté à Monaco (0-2), l’équipe de Bruno Genesio doit repartir de l’avant à domicile. En face, le PFC arrive à Marseille avec quatre points pris lors de ses deux premières journées et reste sur un net succès face à Nice (3-0). Une rencontre qui s’annonce beaucoup moins déséquilibrée qu’elle pourrait le paraître.

Quelle heure et sur quelle chaîne regarder OM – Paris FC ?

Le coup d’envoi d’OM – Paris FC sera donné ce dimanche 6 septembre 2026 à 20h45 au CEPAC Vélodrome.

La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur Ligue 1+. Le match pourra également être suivi en streaming via la plateforme et l’application Ligue 1+ pour les abonnés.

Match : OM – Paris FC

Date : dimanche 6 septembre 2026

Heure : 20h45

Stade : CEPAC Vélodrome

TV / streaming : Ligue 1+

Le groupe de l’OM

Bruno Genesio doit composer sans Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, blessés. En revanche, Igor Paixao est de retour après avoir repris normalement l’entraînement, tout comme Bamo Meité, désormais apte à postuler.

Le groupe retenu par Bruno Genesio pour la réception du Paris FC ce soir au @CEPACVelodrome 👥 #OMPFC pic.twitter.com/emrIg3Oxhx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 6, 2026

Les onze probables

Privé de Kondogbia et Nnadi dans l’entrejeu, Genesio devrait associer Højbjerg et Abdelli. Aguerd est attendu dans l’axe malgré une condition physique qui ne lui permet pas encore nécessairement de tenir 90 minutes, tandis que Paixao devrait retrouver son côté gauche.

OM – 4-2-3-1

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Højbjerg – Abdelli

Harit – Gomes – Paixao

Gouiri

Côté parisien, Liam Rosenior devrait notamment s’appuyer sur Kevin Trapp, Coppola, Lees-Melou, Maxime Lopez, Kebbal, Sinayoko et Pagis. Otavio, Ikoné, Sangui et Mbemba sont annoncés forfaits, tandis que Luca Koleosho effectue son retour. (L’Équipe)

Paris FC – onze probable

Trapp

Chergui – Coppola – Traoré – De Smet

Lees-Melou – Maxime Lopez

Camara – Kebbal – Pagis

Sinayoko

Le Vélodrome et ses 67 000 places

La rencontre se disputera au CEPAC Vélodrome, nouvelle appellation du stade marseillais depuis cet été.

L’enceinte de l’OM dispose d’une capacité d’environ 67 000 places et devrait une nouvelle fois offrir une grosse ambiance pour le deuxième match à domicile de la saison.

Quelle météo au coup d’envoi ?

Les conditions devraient être particulièrement agréables, mais encore chaudes à Marseille. Autour du coup d’envoi, les prévisions annoncent environ 26 à 27°C, un ciel dégagé et quasiment aucun risque de pluie. Le département des Bouches-du-Rhône reste par ailleurs placé en vigilance jaune en raison de la chaleur.

Les statistiques des confrontations OM – Paris FC

Historiquement, l’OM possède un net avantage.

Les deux formations se sont affrontées 10 fois depuis 1972, pour un bilan de :

6 victoires de l’OM

3 matches nuls

1 victoire du Paris FC

Les confrontations récentes ont en revanche été particulièrement spectaculaires. La saison dernière, Marseille s’était largement imposé 5-2 au Vélodrome, avant un 2-2 à Paris lors du match retour. (Ligue 1)

Ce qu’ont déclaré Genesio et Rosenior avant le match

Bruno Genesio se méfie particulièrement de cette équipe parisienne, qu’il considère comme l’une des nouvelles bonnes formations du championnat. L’entraîneur olympien sait également qu’il devra trouver des solutions avec un effectif moins profond.

« Il faut être ingénieux, trouver des solutions dans cette situation. Il faut être à fond, mettre les joueurs en confiance. »

Genesio a aussi confirmé le retour de Paixao :

« Igor s’est entraîné normalement ce matin, il n’y a pas de souci. »

De son côté, Liam Rosenior refuse de considérer le Paris FC comme déjà installé au niveau de l’OM malgré les ambitions et les investissements de son club :

« Dur de dire qu’on est déjà à la table de l’OM. »

Le technicien parisien s’attend à une rencontre très difficile et a notamment rappelé le 4-0 infligé par Marseille à Strasbourg au Vélodrome lors de la première journée. (OM: Coeur Marseillais)

Après la défaite de Monaco, l’OM doit donc rapidement réagir. Mais face à un Paris FC ambitieux, renforcé et déjà performant depuis le début de la saison, cette troisième journée s’annonce comme un premier véritable test pour l’effectif réduit de Bruno Genesio.