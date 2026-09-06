OM – Paris FC : Le onze marseillais avec Paixao et Aguerd !

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche soir le Paris FC avec plusieurs absences importantes au milieu de terrain. Sans Geoffrey Kondogbia ni Tochukwu Nnadi, tous deux blessés, Voici le onze proposé par Bruno Genesio !

Paixao de retour dans le onze

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Abdelli – Højbjerg

Harit – Gomes – Paixao

Gouiri

Un onze plus offensif sur le papier, mais avec une vraie inconnue sur la gestion physique d’Aguerd et une marge réduite au milieu de terrain.