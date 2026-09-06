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OM Actualités

OM – Paris FC : Le onze marseillais avec Paixao et Aguerd !

Par La Redaction FCM -

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche soir le Paris FC avec plusieurs absences importantes au milieu de terrain. Sans Geoffrey Kondogbia ni Tochukwu Nnadi, tous deux blessés, Voici le onze proposé par Bruno Genesio !

 

 

 

Paixao de retour dans le onze

De Lange
Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson
Abdelli – Højbjerg
Harit – Gomes – Paixao
Gouiri

 

Un onze plus offensif sur le papier, mais avec une vraie inconnue sur la gestion physique d’Aguerd et une marge réduite au milieu de terrain.

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