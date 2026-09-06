OM – Paris FC : les deux effectifs valent presque la même chose !

À quelques heures du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC, une donnée publiée par Le Parisien permet de mesurer le rapprochement entre les deux effectifs. Selon l’infographie réalisée à partir des estimations de Transfermarkt, les deux clubs disposent désormais de groupes à la valeur marchande relativement comparable.

L’OM garde l’avantage sur son onze titulaire

Sur l’infographie du Parisien, la valeur cumulée des titulaires marseillais atteint 147,5 millions d’euros, contre 109,3 millions d’euros pour le Paris FC.

Igor Paixao est le joueur le mieux valorisé du onze olympien avec 35 M€, devant Amine Gouiri (28 M€) et Timothy Weah (20 M€).

Côté parisien, les valeurs les plus élevées concernent Matondo (20 M€), Pagis (15 M€) et Kebbal (12 M€).

Seulement 19 millions d’euros d’écart en intégrant les remplaçants

En ajoutant les cinq remplaçants les mieux cotés, l’écart se réduit encore : 175,5 M€ pour l’OM contre 156,3 M€ pour le Paris FC, soit moins de 20 millions d’euros de différence.

Un chiffre révélateur de la nouvelle réalité marseillaise après un été marqué par de nombreux départs et aucune recrue.

Le Paris FC, de son côté, s’est considérablement renforcé et dispose désormais d’un effectif dont la valeur théorique se rapproche fortement de celle de l’OM.

Une comparaison qui confirme que, sur le papier également, la réception du PFC est loin de ressembler à un match déséquilibré.