OM – Paris FC : les (mauvaises) notes d’Angel Gomes, très décevant !

L’Olympique de Marseille s’est incliné au Vélodrome face au Paris FC (2-3) lors de la 3e journée de Ligue 1. Titularisé en soutien d’Amine Gouiri, Angel Gomes n’a pas réussi à peser suffisamment sur la rencontre. Trop discret dans la création et en difficulté lorsque le rythme s’est élevé, l’Anglais a obtenu des notes faibles dans la presse.

Le résumé du match

L’OM a vécu une soirée très compliquée face au Paris FC. Les Marseillais ont été surpris dès les premières secondes de la rencontre. Ils sont néanmoins parvenus à revenir au score. Le PFC a ensuite repris l’avantage en profitant des difficultés défensives olympiennes.

Marseille a encore trouvé les ressources pour égaliser.

En seconde période, les hommes de Bruno Genesio ont eu plusieurs situations pour passer devant. Angel Gomes a notamment gâché une très belle opportunité à la 66e minute. Le Paris FC est resté dangereux en transition et a régulièrement mis le bloc marseillais sous pression.

Un penalty concédé en fin de rencontre a finalement offert la victoire aux Parisiens. Avec ce revers 3-2, l’OM enchaîne une deuxième défaite consécutive en championnat.

Notre note pour Angel Gomes : 3,5/10

Une prestation beaucoup trop effacée. Positionné derrière Gouiri, Angel Gomes devait être l’un des principaux créateurs du jeu marseillais mais il n’a jamais réellement pris le contrôle de la rencontre.

Sa frappe cadrée de la 10e minute constitue l’une de ses rares actions dangereuses. Techniquement propre dans certaines transmissions, il a surtout manqué de percussion et de prise de risque dans les trente derniers mètres. Son occasion de la 66e minute symbolise son match : idéalement placé, il tente un crochet mais s’emmêle et laisse échapper une énorme possibilité de donner l’avantage à l’OM.

Défensivement également, son impact a été insuffisant face à un milieu parisien beaucoup plus agressif. Un match trop neutre pour un joueur attendu comme l’un des principaux animateurs offensifs de cette équipe.

Les notes de la presse

L’Équipe : 4/10

Le quotidien estime que Gomes n’a « pas été suffisamment touché entre les lignes adverses pour peser ». Sa frappe de la 10e minute est soulignée, tout comme l’énorme situation manquée à la 66e après un crochet raté. L’Équipe juge l’Anglais « trop discret dans l’ensemble » avant son remplacement par Keyliane Abdallah à la 73e minute.

La Provence : 3/10

Le quotidien régional retient notamment l’action de la 66e minute, lorsque Gomes tente d’éliminer Maxime Lopez mais « s’emmêle les pinceaux », gâchant une superbe occasion de placer Marseille devant. La Provence pointe également son retard pour sortir sur Kebbal et Pagis sur l’action menant au deuxième but parisien.

Maxifoot : 4,5/10

« Une prestation trop neutre pour l’Anglais », résume Maxifoot. Le média souligne néanmoins la précision de Gomes dans ses transmissions. Mais à proximité de la surface, l’ancien Lillois a manqué d’impact et de capacité à créer des différences, tout en étant parfois trop facilement dépassé.

Foot Mercato : 3/10

Foot Mercato livre l’appréciation la plus sévère. Le média décrit un Gomes « très neutre au milieu de terrain », qui n’a quasiment rien apporté dans la création hormis sa frappe cadrée du début de match. Son incapacité à casser les lignes et ses difficultés à compenser les contres parisiens sont également pointées.

Moyenne des quatre médias : 3,6/10.