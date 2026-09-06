OM – Paris FC : Marseille rechute au Vélodrome malgré un doublé de Gouiri

L’Olympique de Marseille s’est incliné 3-2 face au Paris FC ce dimanche au Vélodrome, en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Mené dès la 23e seconde, l’OM a pourtant réussi à revenir deux fois au score grâce à Amine Gouiri, avant de céder définitivement en fin de match sur un penalty transformé par Lassine Sinayoko, auteur d’un triplé. Une deuxième défaite en trois journées pour les hommes de Bruno Genesio.

Le scénario a très mal commencé pour Marseille. Dès la première minute, Sinayoko a profité d’un mouvement lancé par Pagis et Koleosho pour ouvrir le score dans un Vélodrome glacé. L’OM a toutefois réagi rapidement : Gouiri a égalisé à la 8e minute, après une perte de balle parisienne près de la surface. Mais alors que les Marseillais avaient repris le contrôle du jeu, le PFC a frappé une deuxième fois à la 19e minute, encore par Sinayoko, totalement seul sur un centre de Kebbal après un corner joué à deux. Paixao a ensuite touché l’équerre sur coup franc à la 40e minute, sans parvenir à remettre l’OM à hauteur avant la pause.



Au retour des vestiaires, Paris a d’abord eu plusieurs occasions de faire le break, mais De Lange a maintenu l’OM dans le match. À la 53e minute, Gouiri a signé son doublé en reprenant un ballon mal dégagé après un centre d’Harit. Marseille a alors poussé pour prendre l’avantage, sans y parvenir. Dans les dernières minutes, une main d’Egan-Riley dans la surface a offert un penalty au PFC après intervention de la VAR. Sinayoko l’a transformé à la 86e minute, complétant son triplé et donnant définitivement la victoire aux Parisiens. Malgré une dernière tentative de Gouiri dans le temps additionnel, l’OM n’a pas réussi à revenir une troisième fois.