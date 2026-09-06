OM – Paris FC : Quelle heure ? Quelle chaine TV ? Quelle streaming ?

L’Olympique de Marseille retrouve le Stade Vélodrome ce dimanche 6 septembre pour la 3e journée de Ligue 1. Après sa victoire contre Strasbourg (4-0) puis sa défaite à Monaco (0-2), l’OM veut repartir de l’avant face au Paris FC. Voici toutes les informations pour suivre la rencontre à la télévision et en streaming.

OM – Paris FC : quelle heure ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC se disputera ce dimanche 6 septembre 2026 à 20h45, au Stade Vélodrome.

Marseille reste sur un revers à Monaco (0-2), après avoir parfaitement lancé sa saison à domicile contre Strasbourg (4-0). En face, le Paris FC a pris 4 points lors de ses deux premières journées, avec notamment une victoire 3-0 contre Nice.

Sur quelle chaîne regarder OM – Paris FC ?

Le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur Ligue 1+, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1.

La plateforme Ligue 1+ est notamment disponible via les box Orange (canal 53), Bouygues Telecom (57), SFR (118) et Free (37). Elle est également accessible via Prime Video, DAZN ainsi que sur la plateforme digitale officielle de Ligue 1+.

Comment regarder OM – Paris FC en streaming ?

Pour suivre la rencontre en streaming, les abonnés peuvent passer par l’application ou le site officiel Ligue 1+, disponibles sur smartphone, tablette, ordinateur et TV connectée. Ligue 1+ est également proposée via certains distributeurs partenaires comme Prime Video ou DAZN.

Coup d’envoi : dimanche 6 septembre à 20h45 au Vélodrome.