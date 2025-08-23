OM – Paris FC : Un groupe marseillais décimé… Vaz titulaire ?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affronte le Paris FC dans le cadre d’un match de préparation. À cette occasion, Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe de 20 joueurs, marqué par de nombreuses absences, entre blessures et choix tactiques.

Pour cette rencontre, le technicien italien devra composer sans plusieurs cadres, notamment Medina, Paixao, Kondogbia et Amine Harit, tous blessés. À ces forfaits s’ajoutent des absences notables pour des raisons sportives : Meïté, Ounahi, Sellami, Moumbagna et Rabiot n’ont pas été retenus par le staff marseillais.

Le groupe convoqué par De Zerbi

Gardiens : Rulli, Vermot, De Lange

: Rulli, Vermot, De Lange Défenseurs : Balerdi, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Weah, Lirola

: Balerdi, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Weah, Lirola Milieux : Bakola, A. Gomes, Højbjerg, Nadir

: Bakola, A. Gomes, Højbjerg, Nadir Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Maupay, Vaz, Abdallah

Malgré ces nombreuses absences, certains éléments comme Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood ou encore Amine Gouiri sont bien présents et pourraient être alignés d’entrée. Le jeune Bakola est également retenu au milieu, tout comme Nadir, signe que De Zerbi continue d’intégrer progressivement les jeunes du centre de formation dans ses plans. D’ailleurs selon l’Equipe, le jeune Robinio Vaz devrait titularisé au poste d’ailier gauche, Gouri en 10.

Victoire impérative, Vaz titulaire ?

Ce match contre le Paris FC permettra à l’OM de tester plusieurs combinaisons tactiques, tout en donnant du temps de jeu à des joueurs en manque de rythme. Il s’agira aussi pour Roberto De Zerbi de poursuivre la construction de son projet de jeu, alors que la nouvelle saison approche à grands pas.