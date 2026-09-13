OM : parti libre cet été, Ange Lago se fait déjà remarquer !

Parti libre de l’Olympique de Marseille pour rejoindre Dijon le 29 août, Ange Lago a déjà trouvé le chemin des filets en Ligue 2. Titularisé face à Laval, le jeune attaquant ivoirien de 21 ans a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la victoire 3-2 de son équipe. Une évolution que l’OM continuera de suivre de près.

Premier but pour sa première titularisation

Une semaine après avoir effectué ses débuts avec Dijon en entrant en jeu contre Boulogne, Ange Lago a connu sa première titularisation vendredi soir face au Stade Lavallois.

L’ancien Marseillais a rapidement saisi sa chance en inscrivant le deuxième but dijonnais dans une rencontre finalement remportée 3-2.

Un premier but qui vient lancer son aventure en Ligue 2, après plusieurs saisons difficiles pour obtenir du temps de jeu à Marseille.

Très peu utilisé à l’OM

Arrivé à l’OM en 2023, Ange Lago n’a eu que très peu d’occasions de s’exprimer avec l’équipe première. Il n’a disputé que deux rencontres avant d’être libéré de son contrat cet été.

Son départ à Dijon doit désormais lui permettre d’enchaîner les minutes, de gagner en expérience et de poursuivre sa progression dans un contexte où il devrait bénéficier de davantage de responsabilités.

Ange Lago 🇨🇮 a inscrit hier soir son premier but en Ligue 2 avec Dijon face à Laval ! ⚽️ #ExOM #TeamOM https://t.co/L3Na92WjHk — Actu OM (@ActuO_M) September 12, 2026

L’OM conserve un intérêt dans son avenir

Même si le joueur est parti libre, l’OM ne s’est pas totalement détaché du dossier.

Le club marseillais disposerait d’une clause de rachat fixée à 2 millions d’euros et conserverait également 50 % sur une future revente.

De quoi suivre attentivement l’évolution d’Ange Lago. Si l’attaquant confirme rapidement ses débuts encourageants avec Dijon, sa progression pourrait encore avoir un intérêt sportif ou financier pour Marseille.