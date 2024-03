OM : Pas de Débat Foot Marseille ce lundi mais il y a du contenu à voir !

Pas de Débat Foot Marseille ce lundi mais il y a de quoi passer le temps sur la chaîne de Football Club de Marseille ! On vous a proposé deux vidéos il y a quelques jours qui valent le clic, n’hésitez pas ! DFM sera de retour dès jeudi à 17h30.

En raison de la trêve internationale, Football Club de Marseille ne sera pas disposé à vous proposer un Débat Foot Marseille ce lundi ! Mais pas de panique, on revient dès jeudi avec une émission pour se projeter sur le choc face au PSG et faire le point sur les blessés qui s’enchaînent. En attendant, vous avez du contenu sur la chaîne FCMarseille ! On vous propose de nouveaux formats vidéo. Après un premier épisode sur vos pires commentaires, cette fois Rayane Benmokrane et Jean Charles de Bono réagissent aux plus gros craquages de joueurs de l’OM. Ribery, Barton, Thauvin au menu…

Retrouvez également notre interview de l’auteur Gilles Juan du Livre « Franck », consacré à l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Franck Ribéry, le tout présenté par Mourad Aerts !

Le Livre en commande ici : https://www.marabout.com/livre/franck-9782501180818