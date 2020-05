OM : Pas d’offre de prolongation pour Villas-Boas ?

Andoni Zubizarreta a officiellement quitté son poste de directeur sportif de l’OM. Le club a officialisé un accord à l’amiable jeudi soir, une décision qui pourrait décider André Villas-Boas à lui aussi quitter le navire…

Déjà dans le viseur de McCourt et Eyraud en fin d’année dernière, Andoni Zubizarreta avait surement sauvé sa tête grâce à l’appuie de son coach. Mais cette fois cela n’a pas suffi. Le basque paye son inertie et son impossibilité à vendre. Il paye surtout la mauvaise gestion de l’ère Garcia… Le président Eyraud a semble-t-il trouvé un fusible comme c’était le cas lors de la présidence Labrune. Une décision qui devrait avoir pour conséquence le départ du coach Villas-Boas. Le portugais avait lié son avenir à celui de son DS, de plus le manque de moyens ne semble pas coller avec son ambition pour l’OM…

Villas-Boas, décision imminente ?

AVB a rencontré JHE mercredi et jeudi. Il est reparti au Portugal et pourrait prendre une décision rapide. Alors qu’une offre de prolongation de contrat a été évoqué, la Provence dément cette rumeur. Le quotidien local affirme que cela est faux et que cela « ressemble à une réécriture de l’histoire pour tenter de sauver les apparences et ne pas électriser un peu plus les supporters. Car, toujours d’après nos sources, l’hypothèse d’un départ du Portugais a été mise sur la table. Un accord était même proche d’être trouvé hier matin. » Un départ de Villas-Boas est donc attendu…

Sachant que le technicien portugais est très aimé par son vestiaire et par les supporters marseillais, cela aura des conséquences bien plus importantes que l’éviction de Zubizarreta. A suivre…