OM : Pau Lopez est « désolé pour les supporters »

L’OM a perdu 1-3 son match de Ligue 1 contre Nice. L’OM a encaissé deux buts en première mi-temps avant de réduire l’écart et de prendre un dernier but à la 85ème minute. En zone mixte d’après match Pau Lopez analyse la prestation de son équipe et se concentre déjà sur le match du 8 février contre le PSG en coupe de France.

A 2-0 c’était compliqué mais on s’est battu jusqu’à la fin

»On savait que ça allait être un match très difficile. Nice a joué très bien. En première mi-temps on a été un peu en dessous d’eux, ils ont des bons joueurs. A 2-0 c’était compliqué, mais l’équipe s’est accroché jusqu’à la fin et a essayé de marquer le deuxième but. En deuxième mi-temps on a joué beaucoup mieux, mais ça n’a pas suffit. C’est le foot c’est comme ça. Je suis désolé pour les supporters, c’était un gros match pour eux. On doit penser au prochain match, tout le monde a en tête le match contre Paris en coupe de France. Ca fait longtemps qu’on avait plus perdu, donc c’est quelque chose de pas facile. Mais on doit continuer parce qu’il reste beaucoup de matchs à jouer, très importants. Ce soir on a trouvé une meilleure équipe que nous c’est la vérité. On doit s’améliorer et se servir de se match pour progresser, il faut continuer. Aujourd’hui tout le monde est triste de cette défaite, mais à partir de demain l’état d’esprit va changer. Je m’en veux sur les trois buts que j’ai pris, il n’y a pas de différences. Ce n’est jamais bien quand tu perds un match, aujourd’hui c’était un match important, parce que c’est contre Nice. C’était compliqué de remonter après les deux buts de la première mi-temps. On a eu des occasions pour mettre le deuxième but, mais à la fin c’est eux qui ont mis le troisième. » Pau Lopez – Source : Zone Mixte / Maritima (5/02/2023)