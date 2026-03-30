OM : Pavard, Weah, Kondogbia et Medina sous la menace d’une suspension !

À l’approche d’un match décisif face à Monaco, l’Olympique de Marseille doit gérer une situation disciplinaire délicate. Plusieurs joueurs sont annoncés sous la menace d’une suspension, un facteur qui pourrait peser sur ce rendez-vous clé dans la course à la Ligue des champions. Toutefois, certaines informations concernant les joueurs concernés ne peuvent pas être confirmées avec certitude à ce stade.

Une vigilance disciplinaire avant un choc crucial

Au retour de la trêve internationale, l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse de l’AS Monaco pour un match déterminant en Ligue 1. Cette rencontre, programmée dimanche à 20h45, s’inscrit dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions, un objectif majeur pour le club phocéen.

Plusieurs joueurs marseillais sont sous la menace d’une suspension en cas de nouvel avertissement. Le règlement de la Ligue de Football Professionnel prévoit en effet une suspension automatique après une accumulation de cartons jaunes sur une période donnée dans les compétitions nationales.

Des informations à confirmer sur les joueurs concernés

Les noms évoqués incluent Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia et Facundo Medina. Si le défenseur maricain a été opéré et sera forfait pour ce match, le 4 autres sont susceptibles d’être titulaires… Pour rappel, tout joueur atteignant un certain seuil de cartons jaunes s’expose à une suspension automatique prononcée par la commission de discipline. Ce contexte impose une gestion prudente de l’engagement défensif et du comportement sur le terrain, notamment lors d’un match à forte intensité comme Monaco – OM.

Dans cette optique, le staff de l’OM devra composer avec ce risque potentiel, alors que chaque point compte dans la dernière ligne droite du championnat.