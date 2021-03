OM – Payan : « McCourt? Il n’a pas le choix de remettre de l’argent (…) Je crois qu’il va mettre le paquet »

Ce lundi le maire de Marseille Benoît Payan a raconté à RMC ses échanges avec Frank McCourt. Selon lui, le propriétaire de l’OM va remettre de l’argent au club.

Frank McCourt a fait son retour à Marseille ce lundi. Après avoir accordé une interview à La Provence, le propriétaire du club s’est entretenu avec Benoît Payan, le maire de Marseille. Ce dernier s’est exprimé au micro de RMC ce lundi soir pour évoquer cette rencontre. Il a affirmé qu’il allait remettre de l’argent.

A Marseille, avec la bouche, on peut faire beaucoup de choses mais après il faut des actes

« S’il veut réussir il n’a pas le choix de remettre de l’argent. La situation n’était pas acceptable. Il est ok pour remettre les choses à plat. Je ne suis pas son directeur sportif, ni son président ou son directeur financier, je suis maire. Il lui appartient de mettre sur la table un certain nombre de choses. A Marseille, avec la bouche, on peut faire beaucoup de choses mais après il faut des actes. Il a déjà mis de sa poche des centaines de millions d’euros et de dollars dans une ville loin de lui, qu’il n’a peut-être pas complètement comprise. Il a compris qu’il y avait quelque chose de différent ici. Je crois qu’il va mettre le paquet. C’est l’image que je me suis fait de lui aujourd’hui. » Benoit Payan – Source : RMC (01/03/21)